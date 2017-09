L’ENTOURLOOP - LE SAVOIR FAIRE

Élevés en plein air depuis 1964, Sir James et King Johnny sont les figures de proue du mystérieux collectif : L’Entourloop. Ces anciens, nourris au bon grain des sounds systems, de la culture vinyle et bercés par les dialogues épiques du cinéma d’antan, nous concoctent une fine fusion de Reggae et Hip Hop. Ce collectif de beatmakers aiment exploiter les samples, le tout saupoudré de scratchs et d’une french touch vintage qui nous fait voyager depuis la France vers Kingston, Londres et New York ! Ils ont acquis leur renommée grâce à des morceaux comme « Dreader Than Dread » ft Skarra Mucci ou « Back In Town » ft Jamalski mais aussi grâce à de nombreux remixes comme « Burn Dem Down » de Capleton. Après la sortie d’une mixtape, d’un Summermix et d’un EP « Back In Town », ils produisent en 2015 leur premier album « Chickens in Your Town » : savant mélange des genres allant du Hip Hop au Reggae avec des featurings tels que Gavlyn, Ruffian Rugged ou encore Youthstar. Après avoir secoué plus de 300 scènes à travers le monde, les deux infatigables séniors accompagnés de leurs acolytes : le MC Troy Berkley et N’Zeng à la trompette reviennent avec un nouveau live agité qui vous apportera votre dose d’énergie et de bon son.

+ d’infos