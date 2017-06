KENY ARKANA - L’Esquisse 3

Involontairement, Keny Arkana s’est montrée d’une précision implacable pour délivrer L’Esquisse 3 six ans après le volume 2, douze ans après le premier tome. Le rap a rappelé l’artiste et l’artiste a eu envie de rapper, de lâcher couplets et refrains, de se présenter à nouveau avec bonheur à son public qui n’attendait que ça. Si l’on excepte le mini-album gratuit de 6 titres, État d’Urgence sorti comme un cri du cœur en 2016 en réaction aux événements tragiques qui ont touché la France et à une situation politique pesante, il aura fallu attendre 5 ans pour que Keny Arkana offre un nouveau long projet après son album de 2012, Tout tourne autour du soleil. 60 mois, ça peut sembler une éternité sur la timeline du rap, c’est pourtant le temps nécessaire qu’il aura fallu à la rappeuse basée à Marseille pour défendre son précédent album, tourner en France et dans de nombreux autres pays, frôler l’épuisement, visiter le monde, se ressourcer, vivre pendant plus d’un an au Mexique auprès des Zapatistes en adoptant leur mode de vie, et enfin sentir à nouveau l’appel du beat et de la rime. Les fans de la première heure de Keny Arkana le savent : L’Esquisse annonce toujours un album l’année suivante. Et sur le plan musical, ces projets sont synonymes d’un retour à l’essence du rap pour l’artiste, presque à sa forme primale : une instru, un texte, un enregistrement. Ce troisième volume, même publié douze ans après le premier en applique les fondamentaux : de la spontanéité, de la créativité, de l’énergie, des idées, du sens et du son. La rappeuse renoue avec le plaisir instinctif de la rime et s’autorise les explorations sonores comme les moments musicaux les plus ludiques. Si l’on met souvent en avant l’engagement de Keny Arkana , dans ses mots comme dans ses actes, on oublie parfois qu’elle est avant tout une artiste, une amoureuse de l’art et une passionnée de hip hop.

Le nouvel album de Keny Arkana est à découvrir et à gagner jusqu’au 30 juin sur les radios FERAROCK !

