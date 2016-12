JULIEN GASC - Kiss Me, You Fool !

Quatre ans après l’inénarrable « Cerf Biche et Faon », et de nombreuses collaborations ( Forever Pavot, Chassol, Stereolab…) Julien Gasc, leader d’Aquaserge, revient avec "Kiss Me, You Fool !". Ce nouvel album nous emmène au loin, dans des nuées de sons et de contes

sentimentaux biscornus, vers une quête d’illumination qui traverse la riche palette des

passions humaines. Le titre est emprunté à un graffiti découvert dans les toilettes pour dames d’un pub londonien. C’est par ce judas qu’on envisage, en voyeur, la complexité paradoxale de ce disque : À la fois spirituel, noble et dégénéré, Julien Gasc s’y pavane avec la nonchalance d’un dandy noctambule. Troubadour des temps modernes, il y chante l’amour irrésolu, les trivialités du quotidien, la quête d’absolu et l’auto dérision.

Fruit d’une collaboration artistique d’excellence ( Laëtitia Sadier de Stereolab, John

Linger (Neils Children), Cathy Lucas (The Oscillation, Vanishing Twin), Joe Watson…),

ce disque contrasté et émotif, hétérogène, forme pourtant un tout. Ici s’enchaînent avec élégance et jeux de miroirs, chansons surréalistes et poèmes décadents, séductions sans efforts appuyés. À rebours des normes actuelles, "Kiss Me, You Fool !", cultive son identité forte loin des mondanités musicales contemporaines.

EMISSION FERAROCK

Découvrez l’univers de Julien Gasc dans l’émission FERAROCK réalisée et produite par Buddy Dirat de Radio FMR (Toulouse).

Le nouvel album de Julien Gasc est à découvrir et à gagner jusqu’au 09 décembre sur les radios FERAROCK !

