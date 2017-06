JIM MURPLE MEMORIAL - Stella Nova

Vingt-sept années séparent la chanteuse et le batteur dans ce groupe multi

générationel composé de sept musiciens. C’est avec leur spectacle rare, haut en couleur et aux saveurs multiples que le Jim Murple Memorial va vous faire vibrer sur le groove intemporel du Ska, du Rocksteady mais aussi celui du Rhythm and Blues, du Calypso et du Reggae. Actuellement en tournée pour la sortie de leur nouvel album Stella Nova, le Jim Murple Memorial est enfin de retour !

Produit intégralement par les membres du groupe, Stella Nova c’est à la fois la continuité de ce beau voyage qui a fait l’histoire de Jim Murple Memorial mais c’est aussi le début d’une nouvelle aventure. Du haut de ses vingt ans Célia, la fille de Nanou (chanteuse originelle de la

formation) prend la relève et vous propose avec des musiciens talentueux seize nouveaux morceaux venant s’ajouter à un répertoire déjà bien riche qui en a fait danser plus d’un sur les vibrations d’une musique aussi belle qu’intemporelle.

Le nouvel album de Jim Murple Memorial est à découvrir et à gagner jusqu’au 09 juin sur les radios FERAROCK !

