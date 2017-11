I AM A BAND - Heartbreaking Chemistry

EMISSION FERAROCK



« Less is more », l’adage anglo-saxon, aurait pu être inventé pour I Am A Band.

Sans passéisme mais avec la nostalgie d’une époque où « mainstream » rimait avec qualité, cet artiste fouille sans relâche la généalogie du rock n’roll.

Après un LP « Ruins of South » paru chez Beast records et ILL records en 2012, suivi d’un EP « Follow Me Down », voici « Heartbreaking Chemistry », le nouvel album du One Man Band des cœurs solitaires. Sa musique creuse toujours le même sillon, « americana for lonely hearts » : une musique dépouillée, délestée de tout superflu. Des complaintes parfois mélancoliques, flirtant avec le psychédélisme, la dark country ou la folk lunaire. Après une escapade au sein du groupe Cold Cold Blood (Beast records), cet enregistrement revient à l’esprit du one-man-band, mais loin des clichés du genre (voix rocailleuse et tempo rapide). De ‘She sleeps’ à ‘Funeral Blues’ l’artiste brasse les grands fonds des cœurs solitaires, comme pour troubler la surface de l’âme humaine.

La réalisation de la pochette a été commandée à un artiste dessinateur et tatoueur, Tony Da Rocha. Encre noire sur les peaux lisses, son travail semblait tout indiqué pour illustrer l’esprit introspectif de ce nouvel album.

Co-prod avec le label Some Produkt et Undersounds.

500 ex dont 100 ex en série limitée avec pochette sérigraphiée

Le nouvel album de I Am A Band est à découvrir et à gagner jusqu’au 10 novembre sur les radios FERAROCK !

