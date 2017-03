HALASAN BAZAR - Burns

Les pérégrinations d’Halasan Bazar, groupe de Fredrick Rollum Eckhoff, Norvégien installé à Copenhague (Danemark), rencontrèrent le chemin de la France à la faveur d’une collaboration avec le groupe grenoblois Tara King Th. et d’une réédition du premier effort de la formation « How to Be Ever Happy » en vinyle sur Requiem Pour Un Twister.

« Burns », troisième album des Danois est une nouvelle occasion de célébrer cette amitié européenne. Enregistrées par Ray Borneo (Arno Boyer de Tara King Th.) et éditées par Requiem Pour Un Twister, les onze chansons évoquent le folk pastoral de Donovan gardant néanmoins trace des paysages urbains et de bitume brûlant chers aux groupes californiens 60s tels que Love. Dans le cadre bucolique du Massif Central, à la Gargouille, un club mythique de Chambon-sur-Lignon, ville connue pour son rôle actif dans la résistance, Frederick confectionna ainsi un disque de folk-rock mâtiné de tons pastels et psychédéliques. « Burns » s’inscrit dors et déjà comme l’une des plus belles réussites d’Halasan Bazar, le groupe y dévoile une écriture délicate, élégante et intemporelle que nous sommes très fier de pouvoir désormais vous faire écouter.

Le nouvel album de Halasan Bazar est à découvrir et à gagner jusqu’au 24 mars sur les radios FERAROCK !

