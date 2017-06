GROS OISEAU - Zonzon

Gros Oiseau concocte une soupe douteuse. On y trouve pas mal de nerf, des éclats d’os, de l’encre de seiche bien noire, du sable qui crisse sous la dent, de gros bouts de gras élastiques et des morceaux de béton. Beats carré-bossus fabriqués maison, basses spasmodiques, synthé rachitique, formules magiques et vocaux étranges se mélangent à feu vif...On rajoute des bongos idiots, des maracas et des petits violons, et la mixture, élaborée par Julien Israelian (Imperial Tiger Orchestra, What’s Wrong With Us ?), Paul Courlet (Antioche Kirm) et Nicolas Tissot (The Proteins), se met a bouger toute seule.

Post-Punk, Post-Hip-Hop, Post-Electro ? On parlera d’eux comme des Sleaford Mods francophones pour faire simple, mais il s’agirait de ne pas trop simplifier les choses non plus. Après un premier EP lo-fi à souhait sortie en 2015 sur les Editions Ascenseur Emotionnel et Cheptel Records et après avoir écumé tout les squats de Suisse et de France, Gros Oiseau revient avec "Zonzon" un premier LP – haute fidélité cette fois – mixé et masterisé par Lad Agabekov (Nostromo) pour un maximum de puissance et d’efficacité.

Le nouvel album de Gros Oiseau est à découvrir et à gagner jusqu’au 23 juin sur les radios FERAROCK !

