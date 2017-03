GRANDADDY - Last Place

Cette semaine, du 06 mars au 10 mars 2017, les radios FERAROCK vous font découvrir le nouvel album "Last Place" de Grandaddy sorti le 03 mars 2017 sur Columbia et 30th Century Records



Jason Lytle n’a pas de souvenirs nets du moment où il a décidé de composer un nouvel album Grandaddy, le premier depuis 2006. À vrai dire, il n’est même pas sûr de l’avoir vraiment décidé. « Ce n’était pas clair », explique le chanteur, musicien et auteur-compositeur américain. « Je me suis laissé porter par le projet, tout simplement parce que j’étais intrigué par l’idée d’un nouvel opus Grandaddy. J’ai été prudent. » Lytle a ainsi renoué avec l’univers de Grandaddy et l’essai s’est avéré gagnant. Last Place, le cinquième album du groupe originaire de Modesto en Californie, va faire vibrer plus d’un de ses fans. Incisif, humain, troublant, fantastique et d’une grande beauté, c’est un condensé de tout ce qui a forgé la légende Grandaddy avant le split de 2006. Lytle a certes erré quelques années mais il a trouvé sa voie.

Le nouvel album de Grandaddy est à découvrir et à gagner jusqu’au 10 mars sur les radios FERAROCK !

+ d’infos