Festival Culture Bar-Bars 2016

Depuis sa création, le festival Culture Bar Bars a su mêler les genres. De la musique hiphop en passant par le jazz, la musique électronique ou encore le rock, il offre bien plus qu’une simple expérience en proposant des expositions, du théâtre d’improvisation et d’humour. Il souligne également les questions relatives au mieux- vivre ensemble, la prévention des risques (audition, alcool, sexualité et drogues) mais

aussi le dynamisme des territoires. Rappelons que les cafés concerts sont un véritable vivier culturel pour les artistes. Ils constituent une première étape bien souvent essentielle pour le développement des nouvelles pratiques artistiques.

La diversité culturelle sera au cœur de cette nouvelle édition, partout en France, dans

tous les genres et pour tous les goûts. Depuis de nombreuses années, l’influence psychédélique se taille une belle place dans le paysage musical français grâce à des groupes comme Air, Tame Impala ou encore The Cure. Pour l’occasion, The Same Old Band, qui évolue dans un rock psychédélique marqué par l’influence de groupes comme Dungen ou le Brian Jonestown Massacre se produira au Bar’Hic à Rennes. Ici

la part belle est laissée aux guitares tortueuses et lancinantes. Les rythmiques

hypnotiques et la voix en retrait nous transportent dans une sorte d’incantation. Un combo à suivre de près pour une expérience live proche de la transe… On a l’habitude des Vernissages mais lors du festival Culture Bar Bars, les traditions sont mises de côté. Le dévernissage de « l’Exposition au Shaker » aura lieu à dans l’un des hauts-lieux de la fête à Nantes. Mélangez 10 artistes avec des glaçons et verser dans le

verre en filtrant. Servir au bar le Kiosko avec éventuellement une rondelle de citron sur le bord du verre. Et vous obtiendrez un évènement festif et désaltérant. Le jazz n’est pas en reste puisque Benoît Martin Trio proposera des Jam Sessions au Cave du 38 Riv’ à Paris. C’est le rendez-vous des musiciens de tous horizons pour savourer un échange musical à bas de standards Jazz. L’ilot Bar à Lille sera le théâtre pour le nouveau spectacle de la Compagnie Les Tambours Battants : Love Is On Air ! C’est Autant en emporte le vent par Gérard de Villiers, la rencontre improbable entre Bernard Pivot et les romans Harlequin, les noces barbares entre Shakespeare et les feuilletons brésiliens, la relation contre nature entre Beethoven et Nous deux. C’est aussi Patrick Swayze. Laissez-vous séduire par un spectacle complètement atypique…

EMISSION FERAROCK

Découvrez les dessous et la programmation de la 15ème édition du Festival Culture Bar-Bars qui s’est déroulé du 24 au 26 Novembre dans 56 villes de France en compagnie de Nicolas Clisson le coordinateur du festival.

+ d’infos