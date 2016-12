Festival Bars en Trans - du 1er au 3 décembre 2016

Vingt ans qu’entre Bruxelles, Paris, Bordeaux, Toulouse, La Réunion, Marseille et Montréal, l’esprit de Bars en Trans se balade pour ramener, ici, à Rennes le meilleur des découvertes musicales dans tous les styles. Et cette année on a décidé de frapper fort avec pour la première fois plus d’une centaine de groupes répartis dans 16 lieux différents, du café-concert au théâtre en passant par des

lieux plus insolites. Nous incarnons une certaine façon de vivre la musique en ville un

peu comme on le fait à Austin, à Manchester ou à Bruxelles. Cette culture, c’est notre ADN. Les Trans Musicales font désormais partie intégrante de l’identité de notre ville et Bars en Trans en est le prolongement légitime.

Depuis des décennies, cette façon que nous avons de célébrer la musique au coeur de Rennes, entre maisons médiévales et clubs dernier cri fédère, unit et rassemble. Bars en Trans fête en 2016 ce bel anniversaire et n’est pas près de s’arrêter. Vingt ans, c’est le bel âge, mais aussi celui où tout commence. Pour vous, comme pour nous. Alors une fois encore, nous comptons sur

vous pour montrer que l’esprit Bars en Trans n’a jamais été plus vivant que maintenant en investissant en masse les rues et les

cafés de notre ville pendant ce festival que nous prenons autant de plaisir à fabriquer que vous en avez à le vivre. " Philippe Le Breton

EMISSION FERAROCK

Découvrez la prog 2016 des Bars En Trans en compagnie du programmateur Philippe Le Breton !

Emission réalisée et produite par Marcus Mithouard de Radio Activ’ (Saint-Brieuc)

PROGRAMMATION

► JEUDI 1ER DECEMBRE : Black Boys On Moped • The Goaties • Pogo Car Crash Control • Johnny Mafia • Loya • Pura Pura • Bre.Tone • Noiserv • Hawaiian Pistoleros • Laura Cahen • Holy Two • Theo Lawrence • Norma • La Poison • The 1969 Club • The Distance • Talco • Makala • Lutèce • The H.O.S.T. • PinkNoColor • La Féline • Pi Ja Ma • Dan San • The Blind Suns • La Main • Andromakers • Puzupuzu

► VENDREDI 2 DECEMBRE : Travel Check • Dusty Mush • Usé • Cannibale • Jardin • Society Of Silence • La Denrée • Crayon • Daze • Madame • I Am Stragram • Unno • Erzatz • Napkey • Eugene de Rastignac • After Marianne • Le Colisée • The Psychotic Monks • Albatross • Mnemotechnic • Oiseaux-Tempête • 4 Sans Team • Ash Kidd • Dtweezer • Oliver Saf • Gauvain Sers • Shoefiti • Monstromery • Ariel Ariel • Adam Naas • Aliocha • Ammar • Austinn

► SAMEDI 3 DECEMBRE : Krismenn & Alem • Anne-Marie • Rocky • Greg Kozo • The Valderamas • Cheena • Chevalien • Glints • Moodkint • Animal & Me • Voyou • Cozy • Awir Leon • Woodini • Strong Come-Ons • Harry Howard • Eddy de Pretto • Ladylike Lily • Palatine • Les Garçons Manqués • Karoline Rose • Alan Corbel • Betty Bonifassi • El Naño • Les Boucles Etranges • Simood • Caballero & Jeanjass • Roméo Elvis & Caballero • Colline Hill • Rakia • Pick’O’rama • Coupe Colonel • Uubbuurruu • Lafayette • Clara Luciani • Royaume • Malo’ • Shake The Ronin • Portier Dean

JEU CONCOURS

La programmation des Bars en Trans te plaît ? Tente ta chance ! La FERAROCK t’offre des compilations de la programmation 2016 du festival !



Powered by Typeform

TEASER

SUIVEZ LES BARS EN TRANS SUR LES RESEAUX SOCIAUX