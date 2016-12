FRANÇOIS VIROT - Marginal Spots

François Virot ressort du bois et nous refait le coup du doublé fantastique. Après le troisième album de Clara Clara (Bugarach), plus pop chatoyant que jamais, retour à la sobriété pour un deuxième album solo qu’on n’avait, malgré tout, jamais cessé d’attendre. Un disque qui est à la fois un condensé laidback de sa discographie, une actualisation de ses obsessions (batteries truculentes, mélodies catchy-mais-vicelardes, télescopage référentiel – Police vs. The Ex vs. Joe Dassin ?), et une déclaration de non-allégeance aux lois indie actuelles. « Ces derniers temps, je n’arrivais plus à trouver un seul disque sans reverb, ni un groupe qui n’utilise pas de pédale chorus ou de bandes enregistrées en live. Ça me sortait par la tête. Faire de la musique, ce n’est pas composer le truc le plus joli qui soit. Il faut qu’on voit un peu ce qu’il y a l’intérieur, qu’on entende un être humain qui chante, qui joue. » "Marginal Spots", c’est du François Virot à l’os, aveugle aux mirages de la hype, branché directement sur les emballements de son cœur.

Le nouvel album de François Virot est à découvrir et à gagner jusqu’au 16 décembre sur les radios FERAROCK !

