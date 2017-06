FOREIGN DIPLOMATS - Princess Flash

Dans la mouvance de Wolf Parade ou Arcade Fire, les jeunes québécois ont déjà fait beaucoup parler d’eux, notamment lors des dernières éditions des fameux festival Osheaga à Montréal, ou Reeperbhan à Hambourg. Fondé en 2010, le son indie/pop, électro-funk du groupe attire rapidement l’attention du label Indica Records (Half Moon Run, Valaire...). Début 2013, le label signe Foreign Diplomats et sort un premier EP éponyme en juin de la même année. Cet opus permettra au groupe de se produire sur des scènes canadiennes prestigieuses (le Festival de Jazz, Expo Québec, le festival d’été de Québec...) et d’assurer les premières partiesd’artistes tels qu’Alex Nevsky, Phantogram, Half Moon Run ou encore Violent Femmes. À l’automne 2014, Foreign Diplomats entrent en studio avec le réalisateur américain Brian Deck (Modest Mouse, The Shins, Counting Crows...) pour enregistrer "Princess Flash". Sélectionné pour jouer au fameux festival M pou Montréal en novembre 2015 et bénéficiant d’une réputation grandissante, le groupe s’annonce comme une des nouvelles attractions montréalaises. Leur participation en octobre 2015 à l’Été Indien aux Nefs de Nantes leur permet de poser les pieds en Europe pour la première fois. Le groupe partage la scène avec les nantais Dtwice, joue devant 3000 personnes et gagne 250 followers sur son Facebook en une nuit. En 2016, après avoir sillonné le Québec, joué à Toronto et au festival Osheaga, le groupe a mis le feu au festival Reeperbahn, et reviendra pour une grande tournée européenne au printemps 2017 !

Le nouvel album de Foreign Diplomats est à découvrir et à gagner jusqu’au 16 juin sur les radios FERAROCK !

