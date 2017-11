FESTIVAL ROCK THE HOUSE

EMISSION FERAROCK



À Radio Béton, on s’ennuyait un peu l’hiver, entre deux éditions d’Aucard de Tours...

Du coup, on a eu envie avec l’aide d’AZ Prod, d’investir un nouveau temps festif à l’approche de la trêve hivernale.

Une soirée (une nuit même !) de concerts où l’on retrouvera toute l’exigence et l’extravagance musicale de Béton, concentrée en un seul temps fort.

C’est donc de 20H à 5H du matin, sur deux scènes, que se presseront groupes de rock, de hip hop, de pop, et les meilleurs dj’s internationaux de house et de techno du moment avec au programme : M Ø M E / RAZORLIGHT / GEORGIO / AGORIA /

PANTHA DU PRINCE SOLO LIVE / KADEBOSTANY / DETROIT SWINDLE LIVE / PAULA TEMPLE / ARANDEL / ARNO N’JOY

Après une superbe édition d’Aucard de Tours, revanche ensoleillée et fête démente d’une semaine, on a eu peur de s’ennuyer...

On a donc décidé de rendre plus fou ton hiver et, grâce à l’aide d’AZ Prod, de t’organiser une vraie, belle et grande teuf pour oublier le froid !

+ d’infos