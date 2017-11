Le festival Rock The House s’installe pour la première fois à Tours le samedi 11 novembre, au Parc des Expositions !

A Radio Béton, on s’ennuyait un peu l’hiver, entre deux éditions d’ Aucard de Tours. Du coup, on a eu envie avec l’aide d’AZ Prod, d’investir un nouveau temps festif à l’approche de la trêve hivernale. Une soirée (une nuit même !) de concert où l’on retrouvera toute l’exigence et l’extravagance musicale de Béton, mais concentrée en un seul temps fort.

C’est donc de 20H à 5H du matin, sur deux scènes, que se presseront groupes de rock, groupes de pop, et les meilleurs dj’s internationaux de house et de techno du moment avec entre autres : M Ø M E / RAZORLIGHT / GEORGIO / AGORIA / PANTHA DU PRINCE SOLO LIVE / KADEBOSTANY / DETROIT SWINDLE LIVE / PAULA TEMPLE / ARANDEL / ARNO N’JOY

Retrouvez la programmation sur notre site internet www.rockthehouse.fr ... Winter is coming !

CONCOURS

powered by Typeform

+ D’INFOS SUR LE FESTIVAL