FESTIVAL PANORAMAS #20 - du 7 au 9 avril

Avec cette 20ème édition, le festival Panoramas, qui se déroulera dans le pays de Morlaix du 7 au 9 avril 2017, affiche plus que jamais son ambition : offrir un instantané de ce qui se fait de mieux dans les musiques électroniques aujourd’hui. D’année en année, Panoramas a su hisser Morlaix parmi les destinations incontournables dans le paysage musical français. Et ce n’est pas terminé ! Malgré ses 20 ans, le festival poursuit sa croissance, avec cette année une capacité d’accueil en hausse de 2 000 personnes par soir au Parc des Expositions et un budget artistique renforcé. Car pour souffler ses 20 bougies, l’association WART a vu les choses en grand.

PROGRAMMATION

Acid Arab • Adam Beyer • Alltta • Angerfist • Animal & Me • Ann Clue • AZF • Blow • Bon Entendeur • Boris Brejcha • Charlotte De Witte • Citizen Kain • Comah • Cosmic Boys • Daniel Avery • Etienne De Crécy • Flexfab • Jacques • Kölsch • Le Bask • Lorenzo • Malaa • Michael Mayer • Mind Against • Motor City Drum Ensemble • Møme • Naïve New Beaters • Paula Temple • Popof • Pépite • Rebeka Warrior • Rezz • Rødhad • Salut C’est Cool • Simina Grigoriu • Sônge • T.Lesco.P • Thylacine • Vitalic • Voiron

JEU CONCOURS

La FERAROCK vous offre des pass pour les soirées du vendredi 07 avril et du samedi 08 avril.



BONNE CHANCE

