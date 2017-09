FESTIVAL LES BULLES SONORES 2017

du 20 au 22 octobre à Limoux



Le festival Les Bulles Sonores, organisé par l’association Voix ô Pays et s’inscrivant dans le dispositif national des festivals labellisés Réseau SPEDIDAM, a vu le jour en 2012 en plein coeur de la ville de Limoux, commune de l’Aude inscrit dans les cents plus beaux détours de France, dans une volonté de promouvoir les musiques actuelles dans un cadre exceptionnel. Chanson, musiques électroniques, rock, hip-hop, musiques du monde, reggae… Plus de 20 groupes seront programmés pendant les 3 jours du festival sur le site de Tremesaygues, autour des 3 scènes du festival sous chapiteaux (La Grande Scène, la Scène des Bulles et la Scène Effervescente en accès libre vendredi et samedi aprèsmidi) et du village des vins. L’accueil soigné du public sur place au sein du village du festival en plein air, ainsi que la qualité des scènes artistiques via une programmation puissante et éclectique, sont les principaux ingrédients du festival, entraînant une ambiance détendue, festive, familiale et amicale. Après plus de 12 500 festivaliers accueillis sur le site du festival l’an dernier, Les Bulles Sonores sont devenues en seulement quatre éditions une référence incontestable dans le paysage des festivals de musiques actuelles en Région Occitanie et en France.

PROGRAMMATION

JEU CONCOURS

powered by Typeform

TEASER

+ D’INFOS