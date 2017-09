FESTIVAL HOP POP HOP 2017

15 et 16 septembre 2017



Dédié à l’émergence musicale, le festival Hop Pop Hop, c’est le plaisir de découvrir les artistes de demain et l’envie de faire partager au plus grand nombre les tendances inédites et les univers musicaux en devenir.

Associé avec des créations interactives, ateliers et rencontres, ce festival sera incontestablement le nouveau rendez-vous musical de la rentrée, autour de 6 lieux du centre-ville d’Orléans.

PROGRAMMATION

► Vendredi 15 Septembre ► CORRIDOR • GRACY HOPKINS • ACID BABY JESUS • LE PRINCE HARRY • LE PRINCE HARRY • SLIM CESSNA’S AUTO CLUB • THE BUTTERTONES • BRNS • TALISCO • HAVE THE MOSKOVIK • TRISTESSE CONTEMPORAINE • B BOYS • GNUCCI • NIHIL BORDURES • YONATAN GAT • BAJRAM BILI

► Samedi 16 Septembre ► ARTHESIS • NESSERIA • RUFF • WE CAN BE HEROES • HOLY CHIPS • LES FANTASTIQUES CADDIES • YACHTCLUB • THE PSYCHOTIC MONKS • COCAINE PISS • CC • PETER KERNEL AND THEIR WICKED ORCHESTRA • WILL SAMSON • MARIO BATKOVIC • LEX DE KHALEX ...

JEU CONCOURS

