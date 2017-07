FESTIVAL AU PONT DU ROCK 2017

28 & 29 Juillet



Dans le chaudron de la scène, il y a le moment où tout bascule, un instantané doux et abrasif durant lequel on ne maîtrise plus rien. Ce moment intense, presque douloureux de plaisir où le public ne fait plus qu’un avec le groupe. Les sourires, les cris, les larmes, la chaleur, la scène... la musique... la vie !

PROGRAMMATION

► Samedi 29 Juillet ► PETER DOHERTY • LA FEMME • CHINESE MAN • MAT BASTARD • 7 WEEKS • TAIWAN MC • FISHBACH • FRUSTRATION • VANDAL • KAVIAR SPECIAL • THE LIMINANAS • LA POISON • LES PICKELS

► Dimanche 30 Juillet ► THE BLOODY BEETROOTS • CATHERINE RINGER • BIGA*RANX • STEVE’N’SEAGULLS • JOHNNY MAFIA • RODOLPHE BURGER • THE LEGENDARY TIGERMAN • GAD ZUKES • GERARD BASTE

CONCOURS

TEASER

