FESTIVAL AU FOIN DE LA RUE 2017

7 & 8 Juillet 2017



"Au Foin De La Rue est un drôle d’oiseau qui a fait son nid dans un petit village de notre Mayenne rurale. Alimentée depuis 18 ans par l’enthousiasme de bénévoles convaincus que la culture sous toutes ses formes est source de lien et de partage, l’association nourrit le terreau du vivre ensemble dans un territoire éloigné des métropoles. Nous sommes fiers du chemin parcouru et nous continuerons à défendre ce qui nous est cher : la diversité culturelle, l’accès pour tous, le local l’éco-responsabilité, l’art sous toutes ses formes. Comme on le dit souvent par chez nous, « On lâche rien ! ». Cultivateurs d’événements, bénévoles et salariés sèment tout au long de l’année, afin de partager une récolte éclectique début juillet. Celle-ci ne pourrait voir le jour sans l’énergie du bénévolat, le soutien de nos partenaires, de nos techniciens, des artistes et bien sûr des fidèles festivaliers présents à chaque édition. Vous tous, qui nous donnez cette confiance, cette clé, qui permet d’ouvrir les portes du festival. Rendez-vous, bon pied bon oeil, les 7 et 8 juillet pour la 18ème du nom !"

L’équipe d’Au Foin De La Rue.

