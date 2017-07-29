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FESTIVAL AU FIL DU SON 2017

La FERAROCK est partenaire de la 12ème édition du festival Au Fil Du Son qui aura lieu du 27 au 29 juillet 2017 à Civray (86).

PROGRAMMATION

► Jeudi 27 Juillet ► JAHNERATIONAUDREY ET LES FACES BMANU CHAOCOLOURS IN THE STREETWAX TAILOR
► Vendredi 28 Juillet ► MATMATAHBROKEN BACKMAT BASTARDTHE INSPECTOR CLUZODUB FXALLTTATHE WANTON BISHOPSJIVE ME
► Samedi 29 Juillet ► JAINDUB INCDELUXECOMAH (LIVE)REBEKA WARRIORDIRTY SOUTH CREWINÜITLUCILLE CREW

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FESTIVAL AU FIL DU SON 2017

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