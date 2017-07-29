FESTIVAL AU FIL DU SON 2017
La FERAROCK est partenaire de la 12ème édition du festival Au Fil Du Son qui aura lieu du 27 au 29 juillet 2017 à Civray (86).
PROGRAMMATION
► Jeudi 27 Juillet ► JAHNERATION • AUDREY ET LES FACES B • MANU CHAO • COLOURS IN THE STREET • WAX TAILOR
► Vendredi 28 Juillet ► MATMATAH • BROKEN BACK • MAT BASTARD • THE INSPECTOR CLUZO • DUB FX • ALLTTA • THE WANTON BISHOPS • JIVE ME
► Samedi 29 Juillet ► JAIN • DUB INC • DELUXE • COMAH (LIVE) • REBEKA WARRIOR • DIRTY SOUTH CREW • INÜIT • LUCILLE CREW
JEU CONCOURS
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