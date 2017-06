FESTIVAL ART SONIC 2017

21 et 22 juillet 2017



Pas de doute, il fera chaud à Briouze cet été !

Après avoir affiché complet en 2016 en accueillant plus de 20 000 festivaliers, Art Sonic revient avec une programmation plus alléchante que jamais. Comme à son habitude, le festival normand mélange les sonorités, les nationalités et les générations et propose une des plus belles affiches de l’été. Le camping est gratuit, l’ambiance toujours aussi conviviale, et nouveauté 2017, le festival passe au cashless ! 19 artistes aux identités aussi riches et multiples se succèderont sur les 3 scènes du festival.

PROGRAMMATION

► Vendredi 21 Juillet ► ASAF AVIDAN • MHD • PUPPETMASTAZ • SHAKE THE RONIN • LAS AVES • BROKEN BACK6 • BLACK TIGER SEX MACHINE • MAID OF ACE

► Samedi 22 Juillet ► S-CREW • PETIT BISCUIT • NAIVE NEW BEATERS • DJ PONE • THE INSPECTOR CLUZO • COMAH • THE NOFACE • GENTLEMAN’S DUB CLUB • DAISY



JEU CONCOURS

powered by Typeform

TEASER

Suivez Art Sonic sur :