LES RADIOS FERAROCK ETAIENT EN DIRECT DU FESTIVAL ART ROCK 2017

Les radios FERAROCK étaient en direct depuis le festival Art Rock à Saint-Brieuc du 02 au 04 juin.

Émissions réalisée et produite par Radio Activ’, radio FERAROCK de Saint-Brieuc.

Depuis sa création en 1983, Art Rock s’est forgé une réputation de festival ouvert et curieux.

Les festivités s’ouvriront le vendredi 2 juin avec un plateau cinq étoiles : les Naive New Beaters et leur electropop survitaminée suivit du rock psyché des Australiens Jagwar Ma et de la surf-wave des déjantés de La Femme. Les rockeurs fougueux The Kills viendront ensuite fêter leurs 15 ans de carrière sur la Grande Scène tandis que le duo electro Cassius présentera son nouveau live pour un final explosif ! ...

Découvrez la programmation complète du festival en cliquant >>ici<<

