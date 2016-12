FERALISTE - Novembre 2016

C CP Artiste Album Label / Distributeur

1 1 FRUSTRATION Empires Of Shame Born Bad Records / L’autre Distribution

2 26 TOTORRO Come To Mexico Recreation Center / Coop Breizh

3 8 WAX TAILOR By Any Beats Necessary Lab’ Oratoire / Believe Digital

4 58 THE PACK A.D. Positive Thinking Platinum Records

5 54 KATE TEMPEST Let Them Eat Chaos Caroline / Universal

6 10 QUETZAL SNAKES Cult Of Deafstruction Transfuges / Modulor

7 E THE LEMON TWIGS Do Hollywood 4AD – Beggars / Wagram

8 19 JACK WHITE Acoustic Recordings 1998 – 2016 Xl Recordings - Beggars – Third Man Records / Wagram

9 31 MOTORAMA Dialogues Talitres / Differ-Ant

10 11 MOTHER OF TWO Being Nice Doesn’t Pay PIPO / La Baleine

11 E BRAIN DAMAGE Talk The Talk Jarring Effects / L’autre Distribution

12 4 CLINTON FEARON This Morning Boogie Brown Productions - Chapter Two Records / Wagram Music

13 E SLAVES Take Control Mercury / Universal

14 3 CHOUETTE You Don’t Know Why You Run Beast Records / Modulor

15 50 7 WEEKS A Farewell To Dawn Overpowered Records

16 47 CATFISH Dohyo Troll’s Production / Musicast

17 28 MR OIZO All Wet Ed Banger Records / Because Music

18 2 EAGLES GIFT An Astral Journey Wild Valley / Modulor

19 5 THE VEILS Total Depravity Nettwerk / Kxb

20 23 RUBIN STEINER Vive L’electricité De La Pensée Humaine Platinum Records

21 25 ELECTRIC ELECTRIC III Murailles Music / Kythibong

22 17 JEAN DU VOYAGE Mantra Jarring Effects / L’autre Distribution

23 26 ACID ARAB Musique De France Crammed Discs

24 E PRETENDERS Alone BMG

25 29 KALEO A/B Elektra (NEK)

26 14 TAIWAN MC Cool & Deadly Chinese Man Records / Differ-Ant

27 E STEVE ’N’ SEAGULLS Brothers In Farms Spinefarm / Universal

28 40 COMPILATION Compilation Fair 2017 Fair

29 33 MANU LANVIN AND THE DEVIL BLUES Blues Booze And Rock ’N’ Roll Verycords / Warner

30 86 DIE ANTWOORD Mount Ninji And Da Nice Time Kid Zef Records

31 22 LA FEMME Mystère Barclay / Universal

32 100 DANNY BROWN Atrocity Exhibition Warp Records

33 24 THE FRIGHTNRS Nothing More To Say Daptone Records

34 38 THE LIMIÑANAS Malamore Because Music

35 20 HANNI EL KHATIB Savage Times Vol. 4 Because Music / Wmi

36 E THE 1969 CLUB Ayahuasca Neon Citronnade / Modulor

37 E GERARD BASTE Le Prince De La Vigne Drunk Money / Musicast

38 E LISA LEBLANC Why You Wanna Leave Runaway Queen ? Tôt Ou Tard / Vf Musique

39 62 BRUIT QUI COURT Que La Nuit M’emporte Autoproduction

40 9 VERSATIL MONSTER S/T Beast Records – Azbin Records / Modulor

41 7 LES DEUXLUXES Springtime Devil Bonsound / Idol

42 66 WARPAINT Heads Up Rough Trade – Beggars / Wagram

43 83 SATE Red Black & Blue Cristal Records

44 49 TRUPA TRUPA Headache Ici D’ailleurs / Differ-Ant

45 36 A STATE OF MIND String Theory Hoso - Third Culture / Differ-Ant

46 27 PETHROL Figures La Ruche – Le Label / Cd1d

47 E DUM SPIRO Hors Chant Contre Courant

48 93 MAGNETIC ENSEMBLE Victory m/2L* / [PIAS]

49 37 DAVID CARROLL AND THE MIGRATING FELLOWS S/T Milk Music / Believe Digital

50 12 ALAN CORBEL That City Megalux Productions / Wiseband

51 34 AGAR AGAR Cardan (EP) Cracki Records

52 E MELL Deprime & Collation Art Disco / L’autre Distribution

53 6 DAN SAN Shelter Yotanka / [PIAS]

54 13 THE GOTOBEDS Blood // Sugar // Secs // Traffic Sub Pop / [PIAS]

55 89 VAGINA TOWN 11 Love Songs Kythibong Records

56 E BLACK FOXXES I’m Not Well Caroline / Universal

57 E PIXIES Head Carrier Pixies Music / [PIAS]

58 E THE MARSHALS Les Courriers Sessions Freemount Records /Differ-Ant

59 48 BUVETTE Elasticity Pan European Recording

60 15 DEAD OBIES Gesawtkunstwerk Bonsound / Idol

61 E ELK ESKAPE Bow Autoproduction

62 E DINOSAUR PILE UP Eleven Eleven So Recordings / La Baleine

63 41 GABLÉ Jolly Trouble Ici D’ailleurs / L’autre Distribution

64 88 ATMOSPHERE Fishing Blues Rhymesayers

65 87 HANNAH WILLIAMS & THE AFFIRMATIONS Late Nights & Heartbreak Record Kicks

66 E SOFT HAIR S/T Domino Records / [PIAS]

67 RE PUPPETMASTAZ Keep Yo Animal Wm Fr Affiliated / Verycords

68 E DR(DR)ONE Dance W/ You Johnkôôl Records / Kuroneko

69 42 GOLDEN BUG V.I.C.T.O.R La Belle Records

70 E POGO CAR CRASH CONTROL S/T Panenka Music

71 90 LUCY DACUS No Burden Matador – Beggars / Wagram

72 60 VANISHING TWIN Choose Your Own Adventure Soundway Records

73 E BIG JESUS Oneiric Mascot Music Productions

74 E COMPILATION Nowadays, Vol. 6 (FALL Tape) Nowadays Records

75 21 STEVE GUNN Eyes On The Line Matador – Beggars / Wagram

76 68 BAND OF SKULLS By Default BMG

77 97 FACTEURS CHEVAUX La Maison Sous Les Eaux La Grange Aux Belles / Modulor

78 18 DJ SHADOW The Moutain Will Fall Believe Recording / Mass Appeal

79 91 MYKKI BLANCO Mykki Dogfood Music Group

80 E CHROMB ! 1000 Dur Et Doux / Inouïe Distribution

81 E POWELL Sport Xl Recordings – Beggars / Wagram

82 E VIC MOAN Skinny Man Train Fantôme / L’autre Distribution

83 E DUB FX Thinking Clear Membran / Sony Music

84 E EMMA RUTH RUNDLE Marked For Death Sargent House

85 E ANNA KOVA Pigments Hoso / Because Music

86 55 BALKAN BEAT BOX Shout It Out Digital Monkey

87 E NOYADES Go Fast Sk Records / Kandala Records

88 63 JACQUES DUVALL Je Ne Me Prends Plus Pour Dieu Freaksville Records

89 E RAOUL SINIER Descente Autoproduction

90 E D.D. DUMBO Utopia Defeated 4AD – Beggars / Wagram

91 E M.I.A. AIM Polydor / Universal Music

92 E BLACKBERRY SMOKE Like An Arrow Earache Records

93 E LVL UP Return To Love Sub Pop / [PIAS]

94 E THE BONGO HOP Satingarona, Vol.1 Underdog Records

95 RE MATT ELLIOTT / THE THIRD EYE FOUNDATION The Calm Before Ici D’ailleurs / Differ-Ant

96 E COMPILATION Rockomotives 2016 Figures Libres

97 E JENNY HVAL Blood Bitch Sacred Bones Records

98 53 SCARECROW The Last No Diggity Records / L’autre Distribution

99 E JULIEN GASC Kiss Me,You Fool ! Born Bad Records / L’autre Distribution