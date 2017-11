FERALISTE - NOVEMBRE 2017

C CP Artiste Album Label

1 1 QUEENS OF THE STONE AGE Villains Matador – Beggars

2 23 LA MVERTE The Inner Out Her Majesty’s Ship

3 34 CHAPELIER FOU Muance Ici D’ailleurs

4 E BOP’S Bop’s Mauvaise Foi Records

5 E CHLOE Endless Revisions Lumiere Noire Records

6 3 LYSISTRATA The Thread Vicious Circle

7 E ZOMBIE ZOMBIE Livity Versatile Records

8 68 DIRTY WORK OF SOUL BROTHERS Girl’s Ashes Artdisto

9 18 EQUIPE DE FOOT Chantal Modulor

10 E HOBOKEN DIVISION The Mesmerizing Mix Up Of The Diligent John Henry Les Disques De La Face Cachée

11 31 KING KRULE The Ooz Xl-Recordings

12 E NINE INCH NAILS Add Violence The Null Corporation

13 4 ARIEL PINK Dedicated To Bobby Jameson Mexican Summer

14 15 PETIT FANTOME Un Mouvement Pour Le Vent Because Music

15 16 BRAIN DAMAGE MEETS HARRISON STAFFORD Liberation Time Jarring Effects

16 37 MARILYN MANSON Heaven Upside Down Universal

17 2 L’ENTOURLOOP Le Savoir Faire Face B

18 5 WAND Plum Drag City Records

19 38 PROTOMARTYR Relatives In Descent Domino Recording

20 E DÄTCHA MANDALA Rokh Maximum Tour Music

21 54 LOMOSTATIC Lomostatic Petrol Chips

22 E I AM A BAND Heartbreaking Chemistry I Love Limoges Records

23 57 TRUPA TRUPA Jolly Songs Ici D’ailleurs

24 27 BAJA FREQUENCIA Catzilla Chinese Man Records

25 E BLACK BONES Kili Kili Autoproduction

26 6 MADEMOISELLE K Sous Les Brûlures L’Incandescence Intacte Kravache

27 29 SNAPPED ANKLES Come Plays The Trees The Leaf Label

28 E FAIR 2018 Compilation Le Fair

29 19 METZ Strange Peace Sub Pop

30 E THE SIDESHOW TRAGEDY The View From Nowhere Dixiefrog

31 91 HOWLIN’ MACHINES Fever One Hot Minute

32 E RONE Mirapolis Infiné

33 9 COFFEES & CIGARETTES Freak Show Whitechapel

34 E VALPARAISO Broken Homeland Zamora Label

35 E LOÏC LANTOINE & THE VERY BIG EXPERIMENTAL TOUBIFRI ORCHESTRA Nous Irfan Le Label

36 8 WE INSIST ! Wax And Wane Vicious Circle

37 95 8 Post Drunk Mimie Petrol Chips

38 11 NO METAL IN THIS BATTLE Paprika À Rêver Du Roi

39 33 TARA KING TH Stellar Fantasies Petrol Chips

40 35 ADAM H Abolition T-Rec

41 E BAXTER DURY Prince Of Tears [PIAS] Le Label

42 E TINY FEET As An End To Death Les Disques Normal

43 45 BEE TRICKS Lazy Lazy Petrol Chips

44 24 ARNAUD REBOTINI 120 Battements Par Minutes Because Music

45 12 GIRLS IN HAWAII Nocturne [PIAS] Le Label

46 20 THE MOORINGS Unbowed Mast Prod

47 E RESCUE RANGERS Join Hate F200 Records

48 40 ALGIERS The Underside Of Power Matador

49 58 THE CRAFTMEN CLUB Colores Upton Park

50 69 MATIAS AGUAYO & THE DESDEMONAS Sofarnopolis Crammed Discs

51 E PEARL & THE OYSTERS Pearl & The Oysters Croque Macadam

52 E JOHN MAUS Screen Memories Ribbon Music

53 66 LCD SOUNDSYSTEM American Dream DFA

54 39 YOUTHSTAR S.A MOD Chinese Man Records

55 E SHAOLIN TEMPLE DEFENDERS Free Your Soul Soulbeats Records

56 E BECK Colors Capitol

57 E UNSANE Sterilize Southern Lord

58 E DEGIHEUGI Bagatelle Endless Smile Records

59 72 CABADZI Cabadzi x Blier Studio Chaton

60 E THE WHITE BUFFALO Darkest Darks, Lightest Lights Unison Music Group

61 50 LA CANAILLE 11/08/1973 La Canaille / Modulor

62 RE LO’JO Fonetiq Flowers World Village

63 E ST. VINCENT Masseduction Loma Vista

64 E ODESSEY AND ORACLE Speculatio Bongo Joe Records

65 28 THE DISTRICTS Popular Manipulations Fat Possum

66 83 HO99O9 United States Of Horror Toys Have Powers

67 22 LES RAMONEURS DE MENHIRS Breizh Anok Breizh Diffusion

68 78 CANNIBALE No Mercy For Love Born Bad Records

69 RE JUPITER & OKWESS Kin Sonic Zamora Label

70 43 ZACHARIE Giant Bear Z Production

71 E JO WEDIN & JEAN FELZINE Pique-Nique Close Harmonie

72 73 PUNISH YOURSELF Spin The Pig Verycords

73 RE MR JUKES God Frist Barclay

74 E SACHA BERNARDSON Rockall Soul Kitchen

75 E ALICE ET MOI Filme Moi Premier Amour

76 65 OMNI Multi-Task Trouble In Mind Records

77 67 MOUNT KIMBIE Love What Survives Warp Records

78 E FEVER RAY Plunge Rabid Records

79 E SON LITTLE New Magic Because Music

80 74 ALT-J Relaxer Infectious Records

81 76 DAAU Hineinterpretierung (Daau Spielt Daau) Ici d’ailleurs

82 RE GUNWOOD Traveling Soul Zamora Label

83 90 BRNS Sugar High Yotanka

84 7 GHOSTPOET Dark Days + Canapés Ghostpoet

85 E WU TANG CLAN The Saga Continues 36 Chambers – eOneMusic

86 E COURTNEY BARNETT & KURT VILE Lotta Sea Lice Milk ! Records

87 E CHAIN & THE GANG Experimental Music Radical Elite Records

88 RE INFECTICIDE Compilation LP Kdb Records

89 E SEINE Sno Sna Moonlee Records

90 RE MIHUMA Friture Sur La Ligne IMC Music

91 44 ELIAS DRIS Gold In The Ashes Vicious Circle

92 RE RAYMONDE HOWARD S.W.E.A.T. We Are Unique Records

93 E HIGH FIVE CREW Joli Rouge Auto Production

94 E OMAR SOULEYMAN To Syria, With Love Mad Decent

95 E THE HARPOONIST & AXE MURDERER Apocalipstick Tonic Records

96 10 MARIETTA La Passagère Born Bad Records

97 E OCS Memory Of A Cut Off Head Castle Face Records

98 60 KRAK IN DUB Amazonite Universal Egg – Fogata Sounds

99 13 THE NATIONAL Sleep Well Beast 4AD – Beggars