FERALISTE - MARS 2017

C Artiste Album Label / Distributeur

1 82 SLEAFORD MODS English Tapas Rough Trade – Beggars / Wagram

2 8 CHINESE MAN Shikantaza Chinese Man Records / Differ-Ant

3 19 ROPOPOROSE Kernel, Foreign Moons Yotanka / [PIAS]

4 3 GROUP DOUEH & CHEVEU Dakhla Sahara Session Born Bad Records / L’autre Distribution

5 56 GRANDADDY Last Place Columbia - 30th Century Records / Sony

6 4 FRANCOIS VIROT Marginal Spots Born Bad Records / L’autre Distribution

7 2 H-BURNS Kid We Own The Summer Vietnam / Because

8 1 TY SEGALL Ty Segall Drag City / Modulor

9 E SWEAT LIKE AN APE Dance To The Ring In Our Ears Platinum Records / La Baleine

10 18 AQUASERGE Laisse Ca Etre Almost Musique / L’autre Distribution

11 E KO KO MO Technicolor Life Lmp Musique / Musicast

12 13 TRISTESSE CONTEMPORAINE Stop And Start Record Makers / Because

13 60 ELK ESKAPE Bow Autoproduction

14 59 THE SORE LOSERS Skydogs Ultra Elektrik Records

15 17 KATE TEMPEST Let Them Eat Chaos Caroline / Universal

16 33 THA TRICKAZ Cloud City Otodayo Records

17 78 LES WAMPAS Evangélisti Verycords / Warner

18 7 BUMPKIN ISLAND All Was Bright Patchrock – Les Disques Normal / L’autre Distribution

19 E STUPEFLIP The Antidote Etic System / L’autre Distribution

20 E LAST TRAIN Weathering Barclay / Universal

21 27 IT IT ANITA Agaaiin Luik Records

22 E THE SLOW SLUSHY BOYS Whelk Time ! Larsen Recordz

23 11 FAI BABA Sad And Horny Casbah Records - A Tree In A Field / L’autre Distrbution

24 40 KING BISCUIT Well, Well, Well Label Vibrant

25 14 TINARIWEN Elwan Wedge / [PIAS]

26 6 KURSED Misophone H.Y.P / [PIAS]

27 E KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD Flying Microtonal Banana Heavenly / [PIAS]

28 41 AL’TARBA La Nuit Se Lève Iot Records

29 9 LE PEUPLE DE L’HERBE Stay Tuned Verycord / Warner

30 81 R-WAN Curling Chapter Two / Wagram

31 32 ZENZILE Elements Yotanka / Differ-Ant

32 20 WAX TAILOR By Any Beats Necessary Lab’ Oratoire / Believe Digital

33 31 SALLIE FORD Soul Sick Decca / Universal

34 12 SHANNON WRIGHT Division Vicious Circle

35 36 LISA LEBLANC Why You Wanna Leave Runaway Queen ? Tôt Ou Tard / Vf Musique

36 E HALASAN BAZAR Burns Requiem Pour Un Twister / Kartel

37 E MUSCLE Muscle Beast Records – Barbarella Club Records / Cargo Records

38 E SO LUNE Lou Wave Autoproduction

39 65 BARBARA WELDENS Le Grand H De L’homme Printival / L’autre Distribution

40 E MAGYD CHERFI Catégorie Reine LKP

41 E CANNIBALE No Mercy For Love Born Bad Records / L’autre Distribution

42 98 HOUSE OF WOLVES House Of Wolves Discolexique

43 64 GERARD BASTE Le Prince De La Vigne Drunk Money / Musicast

44 43 ERZATZ Meian Jarring Effects / L’autre Distribution

45 30 WINTER FAMILY South From Here Ici D’ailleurs / Differ-Ant

46 35 ZVAL Lonely Circus 122 Production

47 72 ANTILOOPS Lucid Dream Ilona Records / L’autre Distribution

48 52 WILLIAM Z VILLAIN William Z Villain Normandeep Blues Record

49 RE THE PACK A.D. Positive Thinking Platinum Records

50 E MUDDY ESCAPE Bad Drip Autoproduction

51 24 PONI HOAX Tropical Suite Pan European / Sony

52 10 MARGARET CATCHER Singularity MC-2 / L’autre Distribution

53 5 NARROW TERENCE Rumble-O-Rama Enkirama - Sounds Like Yeah ! / [PIAS]

54 RE BARGOU 08 Targ Glitterbeat

55 E MEAT WAVE The Incessant Big Scary Monsters

56 E SLAUGHTERHOUSE BROTHERS The Man Is Gone TFT Label

57 E JAPANDROID Near To The Wild Heart Of Life Anti - Epitaph / [PIAS]

58 25 PISSED JEANS Why Love Now Sub Pop / [PIAS]

59 68 DOT LEGACY To The Other Setalight Records

60 46 LEIF VOLLEBEKK Twin Solitude Secret City / Bertus France

61 70 CATFISH Dohyo Troll’s Production / Musicast

62 RE ELECTRIC ELECTRIC Iii Murailles Music / Kythibong

63 39 THE KEYS Now Is Not A Good Time Another Record

64 RE SAINT SADRILL Building Lampshades Dur Et Doux

65 E NO MONEY KIDS I Don’t Trust You Roy Music / Sdo

66 64 PIERS FACCINI I Dreamed An Island Beating Drum / Zamora Productions

67 83 PRETENDERS Alone BMG

68 E EL MICHELS AFFAIR Loose Change Big Crown Records

69 53 THE MARSHALS Les Courriers Sessions Freemount Records /Differ-Ant

70 E LA TERRE TREMBLE ! ! ! Faux Bourbon Murailles Music

71 RE 7 WEEKS A Farewell To Dawn Overpowered Records

72 E RUBY EMPRESS Empressionism Yunizon

73 E DUB INVADERS Dub Invaders, Vol. 3 (Pt. 4) Jarring Effects

74 E CATASTROPHE Dernier Soleil Tricatel

75 E DOPE LEMON Hounds Tooth Autoproduction

76 84 LYRE LE TEMPS Prohibition Swing French Gramm

77 29 ALBATROSS Nothing Belong To Us Autoproduction / Believe Digital

78 57 INVADERS Carnival Of Sounds Il Monstro / L’autre Distribution

79 88 PETER HARPER Peter Harper La Baleine

80 E PAMELA HUTE Highline My Dear Recordings

81 74 GIRAFE & BRUNO GIRARD Panier Sur La Tête Discobole Records

82 RE BLACK FOXXES I’m Not Well Caroline / Universal

83 15 FRUSTRATION Empires Of Shame Born Bad Records / L’autre Distribution

84 50 BONOBO Migration Ninja Tune / [PIAS]

85 E DELACAVE If I Am Overthinking Teenage Menopause

86 54 THE WANTON BISHOPS Nowhere Everywhere Kartel Music

87 58 DEAD HORSE ONE Season Of The Mist Requiem Pour Un Twister / Kartel Bertus

88 76 BRACE ! BRACE ! Controlled Weirdness Howlin Banana Records – Teenage Hate Records / Modulor

89 42 THE LEMON TWIGS Do Hollywood 4ad – Beggars / Wagram

90 38 CHRISTINE Atom From Heart Mouton Noir Records

91 E IAROSS Le Cri Des Fourmis Label Folie / L’autre Distribution

92 E THE COATHANGERS Nosebleed Weekend Suicide Squeeze Records

93 23 JULIEN GASC Kiss Me,You Fool ! Born Bad Records / L’autre Distribution

94 26 YALTA CLUB Hybris Popes Autoproductions / Kunoreko

95 RE HANNI EL KHATIB Savage Times Because Music / Wmi

96 16 BOTTLE NEXT Bad Horses Le Cri Du Charbon / Inouie Distribution

97 97 A TRIBE CALLED QUEST We Got It From Here… Jive Epic/Sony

98 RE SLAVES Take Control Mercury / Universal

99 E DEENA ABDELWAHED Klabb Infiné