FERALISTE - MAI 2017

C Artiste Album Label / Distributeur

1 2 SLEAFORD MODS English Tapas Rough Trade – Beggars / Wagram

2 7 LAST TRAIN Weathering Barclay / Universal

3 E BISON BISOU Bodysick À Tant Rêver Du Roi / ATRDR

4 1 CANNIBALE No Mercy For Love Born Bad Records / L’autre Distribution

5 8 HANNI EL KHATIB Savage Times Innovative Leisure / Because Music

6 E MOUNTAIN BIKE Too Sorry For Any Sorrow Teenage Menopause Records / Differ-Ant

7 4 SWEAT LIKE AN APE ! Dance To The Ring In Our Ears Platinum Records / La Baleine

8 3 STUPEFLIP The Antidote Etic System / L’autre Distribution

9 9 GRANDADDY Last Place Columbia - 30th Century Records / Sony

10 E FILASTINE & NOVA Drapetomania Jarring Effects / L’autre Distribution

11 71 PULLED APART BY HORSES The Haze Search & Destroy

12 E THE SUNFLOWERS The Intergalactic Guide To Find The Red Cowboy Only Lovers Records / Differ-Ant

13 34 GROUP DOUEH & CHEVEU Dakhla Sahara Session Born Bad Records / L’autre Distribution

14 21 LA CAFETERA ROJA One Shot Green Piste Records / L’Autre Distribution

15 13 REPUBLIK Exotica LADTK / L’autre Distribution

16 10 H-BURNS Kid We Own The Summer Vietnam / Because Music

17 E ORVAL CARLOS SIBELIUS Ordre Et Progrés Born Bad Records / L’autre Distribution

18 E THE DECLINE ! Heroes On Empty Streets Kicking Records / [PIAS]

19 36 PASCAL COMELADE Best Of : Le Rocanrolorama Abrégé Because Music

20 E MAC DEMARCO This Old Dog Captured Tracks / Differ-Ant

21 64 BETTY BONIFASSI Lomax LA-be/Spectra

22 19 SAX MACHINE Bubbling Saxtoyz / Musicast

23 11 HALASAN BAZAR Burns Requiem Pour Un Twister / Kartel

24 E THE BIG MOON Love In The 4th Dimension Fiction Records / Universal

25 E WELLBIRD Menu Sounds Like Yeah !

26 E BAGDAD RODEO Trois Dooweet Agency

27 5 CHINESE MAN Shikantaza Chinese Man Records / Differ-Ant

28 52 RAOUL VIGNAL The Silver Veil Talitres / Differ-Ant

29 72 SMOKEY JOE & THE KID Take Control Banzai Lab / Differ-Ant

30 E CHEVALIEN Sunderground Nuun Records – Moose Records / Kuroneko Media

31 12 R-WAN Curling Chapter Two / Wagram

32 50 OUMOU SANGARE Mogoya No Format Records

33 E THE DEFIBRILLATORS Electric Fist Stoofophone Records

34 69 LA POISON Antidote For Love Snobb

35 E PETER VON POEHL Sympatic Magic BMG

36 RE LA TERRE TREMBLE ! ! ! Faux Bourbon Murailles Music

37 29 SALLIE FORD Soul Sick Decca / Universal

38 E MAXIMO PARK Risk To Exist Daylighting

39 RE THE SORE LOSERS Skydogs Ultra Elektrik Records

40 39 MUSCLE Muscle Beast Records – Barbarella Club Records / Cargo Records

41 17 THE MADCAPS Slow Down Howlin Banana / Modulor

42 38 LES WAMPAS Evangélisti Verycords / Warner

43 E LE PRINCE HARRY Synthetic Love Teenage Menopause Records

44 RE EL MICHELS AFFAIR Loose Change Big Crown Records

45 54 JUNIORE Ouh Là Là Le Phonographe

46 E JUANA MOLINA Halo Crammed Discs

47 E BLACK LIPS Satan’s Graffiti Or God’s Art ? Vice Music

48 E JIM MURPLE MEMORIAL Stella Nova Murple & Cie / Rue Stendhal

49 59 THA TRICKAZ Cloud City Otodayo Records

50 96 NATHAN FAKE Providence Ninja Tune

51 RE DOT LEGACY To The Other Setalight Records

52 16 ROPOPOROSE Kernel, Foreign Moons Yotanka / [PIAS]

53 74 MENDELSON Sciences Politiques Ici D’ailleurs / Differ-Ant

54 68 JUPITER & OKWESS Kin Sonic Zamora Label / L’autre Distribution

55 E THE BLACK ANGELS The Death Song Partisan Records

56 E KENDRICK LAMAR DAMN. Aftermath / Interscope

57 E WOODS Love Is Love Woodsist / Differ-Ant

58 E CAPSULA Dreaming of the Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars Vicious Circle

59 42 ISAAC DELUSION Rust And Gold Microqlima / IDOL

60 E LES INOUïS DU PRINTEMPS DE BOURGES 2017 Compilation Réseau Printemps

61 41 FRANÇOIS AND THE ATLAS MOUNTAINS Solide Miracle Domino / [PIAS]

62 26 THE BLACK MANTIS PROJECT Tetraktys ODG Production

63 25 ERZATZ Meian Jarring Effects / L’autre Distribution

64 RE MEAT WAVE The Incessant Big Scary Monsters

65 E TIMBER TIMBRE Sincerely, Future Pollution City Slang / [PIAS]

66 73 SPOON Hot Thoughts Matador Records – Beggars / Wagram

67 E TRAM DES BALKANS Kobiz Project Les Entêtés Production

68 E THUNDERCAT Drunk Brainfeeder

69 E TOUKAN TOUKAN Skirt Autoproduction

70 E GORILLAZ Humanz WEA / Warner

71 14 TY SEGALL Ty Segall Drag City / Modulor

72 E FUTURE ISLANDS The Far Field 4AD – Beggars / Wagram

73 E THE MOONLANDINGZ Interplanetary Class Classics Transgressive Records / [PIAS]

74 47 OH ! TIGER MOUNTAIN Altered Man Microphone Recordings – Sounds Like Yeah ! / [PIAS]

75 15 THIEVERY CORPORATION The Temple Of I & I ESL Music

76 E FACE DOWN Soylent Green Autoproduction

77 E BATMOBILE Brand New Busters Butler Records

78 E RODOLPHE BURGER Good Dernière Bande / L’Autre Distribution

79 E THURSTON MOORE Rock’N’Roll Consciousness Caroline / Universal

80 E KRISMENN S’Habituer À L’Obscurité World Village

81 62 HEXENSCHUSS Gobble Degook Autoproduction

82 37 SHANNON WRIGHT Division Vicious Circle

83 E JONWAYNE Rap Album Two Authors Recording/The Order Label

84 E LE SKELETON BAND Tigre Teigne Head Records

85 32 ANTILOOPS Lucid Dream Ilona Records / L’autre Distribution

86 E IBIBIO SOUND MACHINE Uyai Merge Records

87 28 NLF3 Waves Of Black And White Prohibited / L’Autre Distribution

88 E FOREST POOKY We’re Just Killing Time Before We Die Kicking Records

89 E MADJIVE Business First Tpsc / Maximise

90 75 NO MONEY KIDS I Don’t Trust You Roy Music / Sdo

91 21 KO KO MO Technicolor Life Lmp Musique / Musicast

92 78 SEAN ROWE New Lore Anti

93 RE DEENA ABDELWAHED Klabb Infiné

94 E SPARKLING This Is Not The Paradise They Told Us We Would Live In Popup Records

95 100 CHAPELIER FOU ! Ici D’ailleurs / L’autre Distribution

96 E AT THE DRIVE IN In•ter•a•li•a Rise Records

97 77 INNA DE YARD The Soul Of Jamaica Wagram Music / Chapter Two Records

98 46 PASSION COCO Sudor Y Arena Maaula

99 E VALERIE JUNE The Order Of Time Universal