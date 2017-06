FERALISTE - AVRIL 2017

C Artiste Album Label / Distributeur

1 82 CANNIBALE No Mercy For Love Born Bad Records / L’autre Distribution

2 8 SLEAFORD MODS English Tapas Rough Trade – Beggars / Wagram

3 19 STUPEFLIP The Antidote Etic System / L’autre Distribution

4 3 SWEAT LIKE AN APE Dance To The Ring In Our Ears Platinum Records / La Baleine

5 56 CHINESE MAN Shikantaza Chinese Man Records / Differ-Ant

6 4 LE PEUPLE DE L’HERBE Stay Tuned Verycord / Warner

7 2 LAST TRAIN Weathering Barclay / Universal

8 1 HANNI EL KHATIB Savage Times Innovative Leisure / Because Music

9 E GRANDADDY Last Place Columbia - 30th Century Records / Sony

10 18 H-BURNS Kid We Own The Summer Vietnam / Because

11 E HALASAN BAZAR Burns Requiem Pour Un Twister / Kartel

12 13 R-WAN Curling Chapter Two / Wagram

13 60 REPUBLIK Exotica LADTK / L’autre Distribution

14 59 TY SEGALL Ty Segall Drag City / Modulor

15 17 THIEVERY CORPORATION The Temple Of I & I ESL Music

16 33 ROPOPOROSE Kernel, Foreign Moons Yotanka / [PIAS]

17 78 THE MADCAPS Slow Down Howlin Banana / Modulor

18 7 MARGARET CATCHER Singularity Mc-2 / L’autre Distribution

19 E SAX MACHINE Bubbling Saxtoyz / Musicast

20 E ZENZILE Elements Yotanka / Differ-Ant

21 27 LA CAFETERA ROJA One Shot Green Piste / L’Autre Distribution

22 E CHRISTINE Atom From Heart Mouton Noir Records

23 11 TRISTESSE CONTEMPORAINE Stop And Start Record Makers / Because

24 40 BONOBO Migration Ninja Tune / [PIAS]

25 14 ERZATZ Meian Jarring Effects / L’autre Distribution

26 6 THE BLACK MANTIS PROJECT Tetraktys ODG Production

27 E GERARD BASTE Le Prince De La Vigne Drunk Money / Musicast

28 41 NLF3 Waves Of Black And White Prohibited / L’Autre Distribution

29 9 SALLIE FORD Soul Sick Decca / Universal

30 81 FRANCOIS VIROT Marginal Spots Born Bad Records / L’autre Distribution

31 32 KO KO MO Technicolor Life Lmp Musique / Musicast

32 20 ANTILOOPS Lucid Dream Ilona Records / L’autre Distribution

33 31 THE SLOW SLUSHY BOYS Whelk Time ! Larsen Recordz

34 12 GROUP DOUEH & CHEVEU Dakhla Sahara Session Born Bad Records / L’autre Distribution

35 36 WAX TAILOR By Any Beats Necessary Lab’ Oratoire / Believe Digital

36 E PASCAL COMELADE Best Of : Le Rocanrolorama Abrégé Because

37 E SHANNON WRIGHT Division Vicious Circle

38 E LES WAMPAS Evangélisti Verycords / Warner

39 65 MUSCLE Muscle Beast Records – Barbarella Club Records / Cargo Records

40 E FILASTINE & NOVA Drapetomania Jarring Effects

41 E FRANCOIS & THE ATLAS MOUNTAINS Solide Miracle Domino / [PIAS]

42 98 ISAAC DELUSION Rust And Gold Microqlima / IDOL

43 64 ALAN CORBEL Like A Ghost Again Megalux Productions / L’Autre Distribution

44 43 GUNWOOD Traveling Soul Zamora Label/ L’autre Distribution

45 30 LISA LEBLANC Why You Wanna Leave Runaway Queen ? Tôt Ou Tard / Vf Musique

46 35 PASSION COCO Sudor Y Arena Maaula

47 72 OH ! TIGER MOUNTAIN Altered Man Microphone Recordings – Sounds Like Yeah ! / [PIAS]

48 52 MAGYD CHERFI Catégorie Reine Lkp

49 RE CABARET CONTEMPORAIN Satellite Cabaret Contemporain

50 E OUMOU SANGARE Mogoya No Format Records

51 24 WINTER FAMILY South From Here Ici D’ailleurs / Differ-Ant

52 10 RAOUL VIGNAL The Silver Veil Talitres / Differ-Ant

53 5 TINARIWEN Elwan Wedge / [PIAS]

54 RE JUNIORE Ouh Là Là Le Phonographe

55 E BUMPKIN ISLAND All Was Bright Patchrock – Les Disques Normal / L’autre Distribution

56 E FRUSTRATION Empires Of Shame Born Bad Records / L’autre Distribution

57 E FAI BABA Sad And Horny Casbah Records - A Tree In A Field / L’autre Distrbution

58 25 GROENLAND A Wider Space Bonsound / IDOL

59 68 THA TRICKAZ Cloud City Otodayo Records

60 46 GIRAFE & BRUNO GIRARD Panier Sur La Tête Discobole Records

61 70 LA CHICA Oasis La Chica Belleville / IDOL

62 RE HEXENSCHUSS Gobble Degook Autoproduction

63 39 SCHLAASSS Casa Plaisance Atypeek Music / L’Autre Distribution

64 RE BETTY BONIFASSI Lomax LA-be/Spectra

65 E HORNDOGZ Dog Food Vol 2 Uptone Records

66 64 BLIND BUTCHER Alawalawa Voodoo Rhythm

67 83 KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD Flying Microtonal Banana Heavenly Recordings / [PIAS]

68 E JUPITER & OKWESS Kin Sonic Zamora Label / L’autre Distribution

69 53 LA POISON Antidote For Love Snobb

70 E PSYKUP Ctrl+Alt+Fuck Klonosphere

71 RE PULLED APART BY HORSES The Haze Search & Destroy

72 E SMOKEY JOE & THE KID Take Control Banzai Lab / Differ-Ant

73 E SPOON Hot Thoughts Matador Records – Beggars / Wagram

74 E MENDELSON Sciences Politiques Ici D’ailleurs / Differ-Ant

75 E NO MONEY KIDS I Don’t Trust You Roy Music / Sdo

76 84 AL’TARBA La Nuit Se Lève Iot Records

77 29 INNA DE YARD The Soul Of Jamaica Wagram Music / Chapter Two Records

78 57 SEAN ROWE New Lore Anti

79 88 PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS Phil Campbell And The Bastard Sons Motörhead Music

80 E J-SILK Wwwd Groovin

81 74 AQUASERGE Laisse Ca Être Almost Musique / L’autre Distribution

82 RE JACQUES GREENE Feel Infinite Luckyme

83 15 KATE TEMPEST Let Them Eat Chaos Caroline / Universal

84 50 STEP- ART Playground Stand High

85 E IAROSS Le Cri Des Fourmis Label Folie / L’autre Distribution

86 54 KING BISCUIT Well, Well, Well Label Vibrant

87 58 VERMONT Ii Kompakt

88 76 LE BON NOB P’tit Con Antipodes Music Productions

89 42 NUMEROBE Parade XVIIIème Péninsule

90 38 BRAIN DAMAGE Talk The Talk Jarring Effects / L’autre Distribution

91 E CHILL BUMP Crumbs No Pressure

92 E NARROW TERENCE Rumble-O-Rama Enkirama - Sounds Like Yeah ! / [PIAS]

93 23 THE FLAMING LIPS Oczy Mlody Bella Union/Warner Bros

94 26 LOLOMIS Boukane Buda

95 RE ELECTRIC GUEST Plural Because / Warner

96 16 NATHAN FAKE Providence Ninja Tune

97 97 LES DOIGTS DE L’HOMME Le Coeur Des Vivants Association lamastrock

98 RE PIERS FACCINI I Dreamed An Island Beating Drum / Zamora Productions

99 E BARBARA WELDENS Le Grand H De L’homme Printival / L’autre Distribution