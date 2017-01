FÉRALISTE - ANNÉE 2016

C Artiste Album Label / Distributeur

1 THE LIMIÑANAS Malamore Because Music

2 TY SEGALL & THE MUGGERS Emotional Mugger Drag City / Modulor

3 ARNO Human Incognito Naïve

4 SAVAGES Adore Life Matador – Beggars / Wagram

5 VON PARIAHS Genuine Feelings Yotanka / [PIAS]

6 GABLÉ Jolly Trouble Ici D’ailleurs / L’autre Distribution

7 CHOUETTE You Don’t Know Why You Run Beast Records / Modulor

8 UKANDANZ Awo Dur Et Doux

9 FRUSTRATION Empires Of Shame Born Bad Records / L’autre Distribution

10 GENERAL ELEKTRIKS To Be A Stranger Audio Kitchen / Wagram

11 MICHEL CLOUP DUO Ici Et Là-Bas Ici D’ailleurs / L’Autre Distribution

12 FRANCOIZ BREUT Le Zoo Caramel Beurre Salé / La Baleine

13 ROBERT LE MAGNIFIQUE Fuck The Hell Yeah ! Yotanka

14 BOMBAY Show Your Teeth V2 Records / Bertus

15 EAGLES GIFT An Astral Journey Wild Valley / Modulor

16 THE INSPECTOR CLUZO Rockfarmers Fuckthebassplayer Records / L’Autre Distribution

17 DE STAAT O Caroline / Universal

18 FAT WHITE FAMILY Songs For Our Mothers Fat Possum /[Pias]

19 QUETZAL SNAKES Cult Of Deafstruction Transfuges / Modulor

20 SAMBA DE LA MUERTE Colors Yotanka / [PIAS]

21 THE DIZZY BRAINS Out Of The Cage Libertalia Music Records / Socadisc

22 PJ HARVEY The Hope Six Demolition Project Island Records / Universal Music

23 VERSATIL MONSTER S/T Beast Records – Azbin Records / Modulor

24 WAX TAILOR By Any Beats Necessary Lab’ Oratoire / Believe Digital

25 THE DANDY WARHOLS Distortland Caroline

26 LA FEMME Mystère Barclay / Universal

27 VIRUS SYNDICATE Symptomatic Midication Records

28 THE VEILS Total Depravity Nettwerk / KXB

29 SAUL WILLIAMS Martyr Loser King Caroline / Universal

30 ZËRO San Francisco Ici d’Ailleurs / Differ-Ant

31 PARQUET COURTS Human Performance Rough Trade – Beggars / Wagram

32 DESERT MOUNTAIN TRIBE Either That Or The Moon Membran / Modulor

33 TOTORRO Come To Mexico Recreation Center / Coop Breizh

34 CHICKEN DIAMOND The Night Has Thousand Eyes Beast Records / Cargo Records

35 THE RAINBONES Secret Slave Youz Production / Harmonia Mundi

36 CLINTON FEARON This Morning Boogie Brown Productions - Chapter Two Records / Wagram Music

37 MOTHER OF TWO Being Nice Doesn’t Pay PIPO / La Baleine

38 WESTERN MACHINE From Lafayette To Sin City Bullit Records

39 AZAD LAB Lucioles La Lanterne Production

40 DOOKOOM No ! I.O.T. Records /[PIAS]

41 YAK Alas Salvation Octopus Electrical / Fat Possum

42 SIR JEAN & NMB AFROBEAT EXPERIENCE Permanent War Label 440 / L’Autre Distribution

43 JACK WHITE Acoustic Recordings 1998 – 2016 Xl Recordings - Beggars – Third Man Records / Wagram

44 DAUGHTER Not To Disappear 4ad - Beggars / Wagram

45 FEU ! CHATTERTON Ici Le Jour (a Tout Enseveli) Barclay / Universal

46 RUBIN STEINER Vive L’electricité De La Pensée Humaine Platinum Records

47 MOTORAMA Dialogues Talitres / Differ-Ant

48 ACID ARAB Musique De France Crammed Discs

49 MANU LANVIN AND THE DEVIL BLUES Blues Booze And Rock ’N’ Roll Verycords / Warner

50 KATE TEMPEST Let Them Eat Chaos Caroline / Universal

51 CAPTAIN KID X Or Y Savoury Snacks Records

52 FUZZY VOX No Landing Plan Brohard Castle Fuzzy Vox

53 THE GOTOBEDS Blood // Sugar // Secs // Traffic Sub Pop / [PIAS]

54 HEAD ON Woman On A Wall Beast Records / Cargo Records

55 CAPSULA Santa Rosa Vicious Circle

56 ELECTRIC ELECTRIC Iii Murailles Music / Kythibong

57 BRAIN DAMAGE Talk The Talk Jarring Effects / L’autre Distribution

58 STEVE ’N’ SEAGULLS Brothers In Farms Spinefarm / Universal

59 DUBIOZA KOLEKTIV Happy Machine Zn Productions / L’Autre Distribution

60 LA MAISON TELLIER Avalanche At(H)Ome / Wagram

61 LA CARAVANE PASSE Canis Carmina Jazz Manif - Szenario Arts/ L’autre Distribution

62 JEAN DU VOYAGE Mantra Jarring Effects / L’autre Distribution

63 THOMAS HOWARD MEMORIAL In Lake Upton Park Publishing / L’autre Distribution

64 VIOLENT FEMMES We Can Do Anything [PIAS]

65 THE PACK A.D. Positive Thinking Platinum Records

66 DEERHUNTER Fading Frontier 4ad - Beggars / Wagram

67 THE ANIMEN Are We There Yet ? Two Gentlemen – Roy Music

68 DELUXE Stachelight Chinese Man Records

69 JAKE CALYPSO & HIS RED HOT Downtown Memphis Rock Paradise / Rue Stendhal

70 TAIWAN MC Cool & Deadly Chinese Man Records / Differ-Ant

71 MARS RED SKY Apex Iii Listenable Records

72 JAROMIL SABOR Iii Frantic City / Kuroneko

73 MR OIZO All Wet Ed Banger Records / Because Music

74 I ME MINE S/T Les Jeudi Du Rock / Differ-Ant

75 THE CHIKITAS Wrong Motel Deepdive Records / H’art

76 XIXA Bloodline Barbès Records / Glitterhouse / Differ-Ant / OYE Mulata

77 7 WEEKS A Farewell To Dawn Overpowered Records

78 THE CORAL Distance Inbetween Ignition Records

79 CATFISH Dohyo Troll’s Production / Musicast

80 GUTS Eternal Heavenly Sweetness

81 CHRISTIAN OLIVIER On/Off Fontana / Mercury

82 TOYBLOID S/T Bellevue Music

83 INA-ICH Ii3 Inh – Ich Prod / L’Autre Distribution

84 HANNI EL KHATIB Savage Times Vol. 1 Because Music / WMI

85 LES DEUXLUXES Springtime Devil Bonsound / Idol

86 DJ SHADOW The Moutain Will Fall Believe Recording / Mass Appeal

87 THE FRIGHNTRS Nothing More To Say Daptone Records

88 STEVE GUNN Eyes On The Line Matador – Beggars / Wagram

89 DARIA Impossible Colours Artic Rodeo Recordings / [PIAS]

90 JESUS CHRIST FASHION BARBE Facets Platinum Records

91 LONELY WALK Teen Born Bad Records / L’Autre Distribution

92 BRUIT QUI COURT Que La Nuit M’emporte Autoproduction

93 KALEO A/B Elektra (NEK)

94 MAGIC & NAKED S/T Casbah Records

95 ODEZENNE Dolziger Str. 2 Tôt Ou Tard / Universeul

96 THE LEMON TWIGS Do Hollywood 4AD – Beggars / Wagram

97 SLAVES Take Control Mercury / Universal

98 CAMP CLAUDE Swimming Lessons Believe Recordings / [PIAS]

99 ELYSIAN FIELDS Ghost Of No Vicious Circle