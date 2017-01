FAIR : LE TOUR 2017

Le principe de fair : le tour est simple. Chaque salle participant à l’opération doit programmer un concert labellisé avec des artistes fair, toutes promotions confondues, en y intégrant au moins un artiste de la dernière sélection.

Elles profitent aussi souvent de l’occasion pour organiser une rencontre « pédagogique » entre un représentant du fair et des groupes régionaux. Cette rencontre permet de présenter le rôle du fair et des divers acteurs et organismes du monde de la musique, mais aussi d’échanger avec les artistes présents, afin de les aider à développer leurs projets musicaux et professionnels.

PROGRAMMATION



• 20/01/17 : Rouen – Le 106 ► POMME + OLIVIA RUIZ

• 27/01/17 : Angers – Le Chabada ► MESPARROW + ADRIEN SOLEIMAN

• 09/02/17 : Laval – Le 6par4 ► LAS AVES + CLEMENT BAZIN

• 25/02/17 : Strasbourg – La Laiterie ► NUSKY & VAATI + UNNO

• 02/03/17 : Amiens – La Lune des Pirates ► CLÉA VINCENT + FISHBACH

• 02/03/17 : Toulouse – Le Bikini ► BROKEN BACK + POMME

• 04/03/17 : Annecy – Le Brise Glace ► ADRIEN SOLEIMAN + LESCOP

• 04/03/17 : Clermont-Ferrand – La Coopérative de Mai ► LAS AVES + UNNO

• 04/03/17 : Ris Orangis – Le Plan ► NAIVE NEW BEATERS + 3SOMESISTERS

• 10/03/17 : Biarritz – Atabal ► SUPERPOZE + CLEMENT BAZIN

• 10/03/17 : Orléans – Astrolabe ► REQUIN CHAGRIN + JOHNNY MAFIA

• 10/03/17 : Vannes – l’Echonova ► NAIVE NEW BEATERS + 3SOMESISTERS

• 17/03/17 : Bordeaux – Krakatoa ► NAIVE NEW BEATERS + KILLASON

• 17/03/17 : Sannois – EMB ► LESCOP + FISHBACH

• 23/03/17 : Saint-Etienne – Le Fil ► 3SOMESISTERS + LAS AVES

• 23/03/17 : Grenoble – La Belle Électrique ► MARIETTA + SUPERPOZE

• 25/03/17 : Lyon – Le Périscope ► ADRIEN SOLEIMAN + POMME

• 31/03/17 : Belfort – La Poudrière ► LAS AVES + ROCKY

• 31/03/17 : Angoulême – La Nef ► MARIETTA + LAST TRAIN

• 01/04/17 : Blois – Chato’do ► JOHNNY MAFIA + LAST TRAIN

• 06/04/17 : Nancy – L’Autre Canal ► SUPERPOZE + CLEMENT BAZIN + UNNO

• 15/04/17 : Marseille – L’Affranchi ► NUSKY & VAATI + KILLASON

• 22/04/17 : La Rochelle – La Sirène ► NAIVE NEW BEATERS + LAS AVES + UNNO

• 26/04/17 : Tourcoing – Le Grand Mix ► FRANÇOIS & THE ATLAS MOUNTAINS + O

• 28/04/17 : Brest – La Carène ► ADRIEN SOLEIMAN + FISHBACH

• 29/04/17 : Besançon – La Rodia ► MARVIN JOUNO + ADRIEN SOLEIMAN

• 13/05/17 : Magny-le-Hongre – File 7 ► LAS AVES + ROCKY

• 18/05/17 : Le Havre – Le Tetris ► RADIO ELVIS + REQUIN CHAGRIN

