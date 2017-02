FAIR 2018 : APPEL A CANDIDATURE

CRITERES DE SELECTION

À l’issue de cet appel à candidatures, 150 artistes environ seront pré-sélectionnés sur la base des critères suivants :

• Au moins la moitié du groupe (dont les auteurs-compositeurs) doit résider en France

• Avoir effectué au moins 15 concerts en France entre le 1er janvier 2016 et le 31 août 2017 dont 5 concerts minimum en dehors de la région de l’artiste (cf carte ci-après). Pour les concerts à venir (du 1er avril au 31 aout 2017) seules les dates CONFIRMEES peuvent être prises en compte

• Etre inscrit à la SACEM (ou en cours d’inscription) et avoir un répertoire comportant au minimum 80% de compositions originales

• Avoir au moins un élément d’encadrement extérieur à l’artiste ou au groupe (manager, label, éditeur, tourneur, SMAC). L’association du groupe ne peut donc pas faire office d’encadrement. Etre encadré par une SMAC signifie que l’artiste a été sélectionné par la SMAC pour bénéficier de son programme d’accompagnement à la professionnalisation. Dans ce cas, la SMAC s’engage, si nécessaire, à prolonger l’accompagnement sur toute l’année de la sélection du fair

• L’artiste ou le groupe ne doit pas avoir exploité plus de 18 oeuvres sous son nom avant octobre 2017. Nous appelons ici exploitation le fait de rendre un titre disponible à la vente en support physique, ou en distribution sur les plateformes numériques telles que iTunes, spotify, deezer, Findspire, etc.

• Avoir un projet (sortie d’EP, sortie d’album ou tournée) entre septembre 2017 et septembre 2018.

