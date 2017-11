EMISSION FERAROCK

LES LAURÉATS

• ADAM NAAS • CANNIBALE • CATASTROPHE • DBFC • DUSK TOTEM • EDDY DE PRETTO • ELBI • FREEZ • FRENCH 79 • INÜIT • JACQUES • KODAMA • LYSISTRATA • NORMA • SAGES COMME DES SAUVAGES •



« Le fair est là pour donner le petit bois et le charbon pour démarrer, et à toi de souffler dessus pour maintenir les flammes ». Les Naive New Beaters, lauréats du fair en 2009 et parrains de la promotion fair 2018, seront de parfaits alliés tout au long de l’année pour entretenir le feu autour de cette nouvelle sélection et partager leur expérience d’artistes accomplis avec leurs 15 filleuls, nouveaux venus dans le paysage musical français. 15 nouveaux lauréats venus d’horizons bien différents, mais qui ont en commun une envie de briser les codes de leurs genres respectifs et mélanger les sonorités. Rock, électro, pop, le tout parsemé d’une petite touche de hip-hop, reflet de la tendance musicale dominante du moment. 15 nouveaux qui se trouvent à des stades différents de développement de carrière, et que le fair accompagnera pendant un an grâce à une aide financière, des formations, une aide à la diffusion, un soutien en communication et un conseil personnalisé.

+ d’infos