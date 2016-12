FAI BABA - Sad & Horny

Du rock grandiose qui s’emballe au blues rampant, plein de reverb, qui se love au

creux de l’oreille, en passant par la pop espiègle aux refrains magiques : album

après album, Fai Baba, rêveur sauvage, continue de brouiller les pistes avec des mélodies non calibrées. Déroutant.

Le groupe zurichois Fai Baba, construit autour de Fabian Sigmund, appartient à cette nouvelle génération qui ne s’embarrasse pas des codes musicaux. Fai Baba prend sa source en Suisse centrale, quelque part entre le Lac des Quatre-Cantons et les grands mythes, laissant libre-court aux sentiments grandioses depuis 2010 avec une voix qui flotte telle un spectre au-dessus de compositions dégingandées.

Dans la lignée de Jeff Buckley, Sufjan Stevens, Kevin Morby, la voix de Fabian Sigmund fait partie de celles qui mettent le curseur très haut sur l’échelle du frisson. Fai Baba, c’est aussi Domi Chansorn, batteur, sensibilisé aux percussions dès l’âge de 2 ans dans la cuisine de sa mère.

De la batterie de cuisine à à la musique, il n’y a qu’un pas. Multiinstrumentiste de génie, il n’a de cesse d’expérimenter des nouvelles dimensions sonores. Co-prod entre le label français Casbah Records et le label suisse A Tree In a Field, "Sad & Horny", 5ème album de Fai Baba prêche le blues aux côtés de synthés planants et de percussions volatiles : le mariage de l’aérien et des écorchures offrant une force étrange qui captive toujours le public, que l’audience soit composée de 15 badauds dans un bar pourri ou de 300 hipsters dans un club rutilant en première partie d’un artiste international. A découvrir aux 38èmes Trans Musicales de Rennes le Vendredi 02 Décembre à 21h30 dans le Hall 3 du Parc Expo.

Le nouvel album de Fai Baba est à découvrir et à gagner jusqu’au 02 décembre sur les radios FERAROCK !

