ELK ESKAPE - Bow

Des musiques aériennes et des arrangements hypnotiques, ajoutez à cela quelques effluves éthérées : Elk Eskape donne délibérément dans le rock planant et l’assume totalement ! Mais le quintet rennais n’oublie pas non plus d’être sauvage et pimente son univers de guitares tortueuses et de rythmiques obstinées. Ils encrent leurs racines dans les grandes forêts nord-américaines, théâtre d’une humanité pourchassée par ses démons.

Qualifiant leur musique d’alternative, rock, folk et même shoegaze, les bretons affichent clairement la couleur et comptent bien tirer profit d’influences allant de Sixteen Horsepower à Timber Timbre en passant par The Besnard Lakes, Nick Cave ou encore Wooden Shjips pour se faire leur propre place.

EMISSION FERAROCK

Découvrez l’univers de Elk Eskape et leur nouvel album autoproduit, "Bow".

Le nouvel album de Elk Eskape est à découvrir et à gagner jusqu’au 02 décembre sur les radios FERAROCK !

