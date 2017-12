DUB PISTOLS - Crazy Diamonds

Voilà quasiment une vingtaine d’années que le légendaire groupe londonien Dub Pistols organise le grand carambolage entre hip-hop, dub, techno, ska et punk.

Le groupe a joué dans les plus grands festivals, et travaillé avec des légendes comme The Special, Bustha Rhymes, Horace Andy, Madness ou encore Gregory Isaacs.

Le nouvel album de Dub Pistols est à découvrir et à gagner jusqu’au 08 décembre sur les radios FERAROCK !

