DUB FX - Thinking Clear

Natif de Melbourne, Australie, Dub FX a vécu six ans dans son van, parcourant le monde et se produisant au coin des

rues pour finalement se constituer une communauté underground de fans lui permettant de rivaliser avec les plus grands. Pionnier du « Live Looping », Dub FX bâtit chacun de ses titres en direct tout en imprimant un groove beat box puissant, ajoutant des nappes vocales chargées d’émotions et des lignes de basse mélodiques et chaudes. En 2009, les réseaux sociaux de Dub FX ont montés en flèche lorsque que le cinéaste de Bristol Ben Dowden a mis en boîte ses concerts de rue et les a publié sur YouTube. Avec plus de 600 000 fans sur Facebook et un total de plus de 100 millions de vues Dub FX est un ardent promoteur d’une forme d’indépendance rimant avec autonomie per onnelle ; ligne de conduite qu’un grand nombre d’artistes de par le monde arbore en fervent disciple ou simple témoignage filial. Désormais fort de 10 ans d’expérience, il a joué dans la plupart des grands festivals dont Glastonbury, Coachella, Sziget,

Boomtown, Shambala et Exit. Dub FX débarque à l’automne sur nos terres défendre son troisième album « Thinking Clear » sorti cet été sur son label Convoy Unlimited en partenariat avec le label européen

Membran. Enregistré au “Treetop studios” : son propre studio, « Thinking Clear » est un mélange de diverses musiques urbaines, de Drums & Bass, Reggae et Dub accompagnant des textes engagés. Dub FX possède une manière bien à lui d’explorer les sujets sociaux, politiques et spirituels – une démarche qui inspire l’optimisme - et surtout ce mélange si personnel d’instrumentations et de mix en temps réel, couplé avec son beat boxing : un savoir-faire indéniable qui fait la force du son unique Dub FX ! “Je voulais que l’album sonne « live et électronique », alors je l’ai écrit et enregistré avec un bassiste, un pianiste, un percussionniste et une section de cuivre de trois personnes.”

