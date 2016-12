DR (DR)ONE - Dance With You

Cette semaine, du 14 novembre au 18 novembre 2016, les radios FERAROCK vous font découvrir "Dance With You" le nouvel album de Dr(Dr)one qui est sorti vendredi 28 octobre chez Johnkôôl Records

Crée en 2008 comme une improvisation collective au croisement de l’expérimental et du free jazz, Dr(Dr)one, comme habité par l’atmosphère caverneuse et mystique de ses studios sort "Lyrebird" (Gonzaï Records 2015), une pièce inclassable mélangeant le jazz, l’avantgarde et la musique drone.

Le 1er juillet dernier, oscillant entre psychédélisme et musique électronique le groupe dévoile "Dance With You" en préambule de leur futur EP. Poursuivant leur quête d’expérimentation, le groupe complète sa discographie hybride et empirique de 5 nouveaux titres dont un remix. De ces 32 minutes se dégage une atmosphère mélancolique et puissante.

Le nouvel album de Dr (Dr)one est à découvrir et à gagner jusqu’au 18 novembre sur les radios FERAROCK !

