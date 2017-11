DIRTY WORK OF SOUL BROTHERS - Girl’s Ashes

Dirty Work Of Soul Brothers est avant tout la collaboration de trois amis de longue date, passionnés de musique, aux influences variées, qui décident de s’associer dans un projet musical, avec toute leur énergie et leur imagination débordante. Le Trio nancéien fondé en 2013, est composé de Romain Aweduti et Polo Leblan (claviers, chant) et de Frédéric Hays (Batterie). À cette époque ils commencent à composer et sortent un premier EP Eponyme. Fin 2014 le groupe sort son premier album autoproduit et complètement DIY « Electric Working ». Ils réalisent alors trois clips issus des enregistrements : White, Head et Drop Dead Gorgeous. Après avoir écumé les cafés concerts et salles de la région, ils sont sur les routes depuis et ont, entre-autres, assuré les premières parties de ARNO, GENERAL ELEKTRICS, DELUXE, LORDS OF ALTAMONT...

Le nouvel album de Dirty Work Of Soul Brothers est à découvrir et à gagner jusqu’au 27 octobre sur les radios FERAROCK !

