DEAD HORSE ONE - Season Of Mist

"Season Of Mist", second album de Dead Horse One, marque la première collaboration entre Requiem Pour Un Twister (Triptides, Good Morning TV, Future, Venera 4) et la talentueuse formation de Valence. L’alliance confirme une dynamique shoegaze nationale que nous espérons pérenne tant elle nous réjouit et nous gratifie d’excellents disques. Malgré son statut d’outsider dans le paysage rock français, Dead Horse One s’est déjà attirés, à travers un premier album et un EP les grâces des pontes du rock britanniques tel que Joe Foster co-fondateur de Creation (qui qualifie leur musique de « macabre et magnifique ») ou Mark Gardner de Ride (derrière la table de mixage de Without Love We Perish, leur précédent effort). "Season Of Mist", produit par le groupe avec l’aide de John Loring (Fleeting Joys), témoigne des ambitions de la formation : en 9 morceaux originaux et une reprise, Dead Horse One explore tous les codes du genre pour mieux s’en arracher. Le son est massif et puissant, les guitares tour à tour psychédéliques et conquérantes, donnant ainsi l’écrin nécessaire à ce bloc d’hymnes retentissants.

Le nouvel album de Dead Horse One est à découvrir et à gagner jusqu’au 09 décembre sur les radios FERAROCK !

+ d’infos