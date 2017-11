DÄTCHA MANDALA - Rokh

Trio tombé dans la marmite d’un Heavy Blues très 70’s, Dätcha Mandala séduit à grands coups de guitares surpuissantes et électrisantes, de voix transcendantes et d’énergie à la générosité hautement communicative. Loin des références qui assomment, les Dätcha Mandala font du Blues rock comme ils respirent, sans y penser. Parfois plus spirituel, le groupe inscrit son esthétique musicale dans un psychédélisme mystique aux accents orientaux.

Dätcha Mandala a déjà donné plus de 400 concerts à travers l’Europe et vient d’enregistrer son prochain album entièrement en analogique avec Clive Martin (Queen, Tom yorke, The Cure, Midnight Oil, Skunk Anansie...), à paraitre en 2017. Le groupe a également de nombreuses premières parties à son actif dont celle de Shakaponk, The Inspector Cluzo ou encore Blues Pills.

Le nouvel album de Dätcha Mandala est à découvrir et à gagner jusqu’au 17 novembre sur les radios FERAROCK !

