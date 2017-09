CROSSROADS FESTIVAL 2017

Le Crossroads Festival est un condensé de tout ce que l’on peut attendre d’un festival de musiques actuelles : des découvertes d’ici et d’ailleurs, des jeunes talents prometteurs, un lieu - la Condition Publique de Roubaix - qui décline la culture au pluriel et sous toutes ses formes. L’ancien bâtiment textile devenu manufacture culturelle au troisième millénaire est ainsi à la croisée du passé, de son temps et des tendances à venir. Le contenant est aussi essentiel que le contenu, le lieu et la programmation participent de concert au succès de l’événement. La première édition en 2016 a été une réussite, avec un public nombreux au rendez-vous de ce jeune festival qui a déjà tout d’un grand. Tremplin pour les artistes Crossroads favorise l’émergence des jeunes groupes. Les showcases sont à cet égard un incontournable du festival avec, à la clé, l’opportunité pour les talents de la région d’être repérés par les professionnels et les diffuseurs, et de donner un élan à leur carrière au-delà des frontières des Hauts-de-France. En soutenant les festivals qui offrent une belle vitrine aux artistes et en accompagnant les pôles et réseaux de musiques actuelles, comme la Brigade d’intervention culturelle, le Patch et Raoul, nous poursuivons notre ambition de faire des Hauts-de-France une grande région de culture, ouverte et attractive,

pour le public comme pour les artistes qui la font rayonner.

PROGRAMMATION

► Jeudi 14 Septembre ► NINE MILLION WITCHES • SÔNGE • GRINDI MANBERG • NAPOLEON GOLD • FLEAU

► Vendredi 15 Septembre ► S A R A S A R A • ELEANOR SHINE • HYDROGEN SEA • KIMBEROSE • LE DUC FACTORY • RADICAL SUCKERS • THE LUMBERJACK FEEDBACK • CAYMAN KINGS • DYNAMIC BLOCKBUSTER • MONOLITHE NOIR • AZUR • YOU MAN

► Samedi 16 Septembre ► SIELLE • LOUIS ARLETTE • MATHIAS BRESSAN • KOUZY LARSEN • CHEAP WINE • BUMPKIN ISLAND • ROBBING MILLIONS • SEED TO TREE • JUNIOR MAKHNO • HILDEBRANDT • JOJOBEAM • RENOIZER • YALTA CLUB

► Dimanche 17 Septembre ► ACID JAZZ MACHINE • BIG FUNK BRASS • THE HEADSHAKERS

