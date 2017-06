CORRIDOR - Supermercado

Issu de l’effervescente scène musicale de Montréal, Corridor croise les genres, empruntant ici au krautrock, là au post-punk, par quelques détours college rock. À force de recherches, le groupe a édifié un son unique et personnel. La formation balaye en effet les décennies. S’écartant du revival, il joue la surprise et compose avec une grande liberté au gré des humeurs et des envies.

"Supermercado" : l’image est mosaïque et colorée, traversée de tons chauds mais ancrée dans une réalité très actuelle. Derrière la métaphore, Corridor interroge la modernité, aborde notre ère de transition à travers ses dérives : le bousculement de l’information, le désintérêt créé par la surdose, l’accélération des cycles, la simplification de l’effort ou le détachement physique. Sur ce nouvel album, enregistré entre les murs du Breakglass Studios à Montréal en compagnie d’Emmanuel Ethier (Chocolat, Bernhari, Peter Peter), Corridor maintient et affirme sa signature sonore singulière : guitares franches et discordantes soutenues par une rythmique minimaliste et des lignes de basses en contretemps. Il apporte aussi une nouvelle direction, explorant la répétition ou les progressions mélodiques lentes pour un résultat plus hypnotique, acéré et paradoxalement plus pop.

