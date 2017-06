Depuis 2008, l’aventure activiste de 28 festivals internationaux de musiques & arts de rue de France, Belgique, Allemagne, Suisse, Danemark, Islande, Hongrie et Canada se poursuit au sein d’une fédération internationale : De Concert ! s’inscrivant dans une démarche solidaire et d’encouragement des initiatives de ses membres, la fédération s’attache à favoriser les échanges, la mutualisation des expériences organisationnelles mais également les collaborations et émergences artistiques. Ensemble, les festivals membres de De Concert ! échangent chaque année leurs coups de coeur musicaux, portés par l’envie de les partager et de les faire découvrir au plus grand nombre sur différentes scènes, différents pays et continents. En 2016, cette opération musicale a permis à 16 artistes émergents de proposer 58 concerts sur les scènes de nos festivals partenaires.

Cette année plongez-vous dans cette nouvelle sélection de 19 jeunes artistes prometteurs présent sur la compilation De Concert ! Hot Tracks For Hot Spots ! :

► ALEX CAMERON • (UK)

► SHAME • (UK)

► ALACLAIR ENSEMBLE • (CA)

► AGAR AGAR • (FR)

► CLÉMENT BAZIN • (FR)

► MOUTAIN BIKE • (BE)

► OCTAVE NOIRE • (FR)

► ROMÉO ELVIS • (BE)

► SÔNGE • (FR)

► CABALLERO & JEANJASS • (BE)

► BCUC • (AFS)

► TÉMÉ TAN • (BE)

► POUVOIR MAGIQUE • (FR)

► JAHNERATION • (FR)

► SANDOR • (CH)

► MEUTE • (DE)

► FRENCH 79 • (FR)

► COCAINE PISS • (BE)

► JOHNNY MAFIA • (FR)

La compilation De Concert ! Hot Tracks For Hot Spots ! est à découvrir et à gagner jusqu’au 02 juin sur les radios FERAROCK !

