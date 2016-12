CHROMB ! - 1000

Chromb ! fait du rock sans guitare (ou jazz à distorsion) à destination des adultes émotifs et des enfants sauvages. Musique de chambre capitonnée, sauvage et subtile. Après avoir sorti deux albums en 2012 et 2014 (illustrés par Benjamin Flao) Chromb ! tente vaillamment de conquérir le monde par le truchement de récitals donnés en France, en Espagne, en Italie, en Belgique, au Burkina Faso… dont quelques-uns en première partie de célébrités célèbres (Deerhunter, Young Marble Giants, The Oscillation, Magma, ONJ, Steve MacKay…), et d’autres dans des festivals si prestigieux que c’en est effrayant (Dancity Festival, Riddim Collision, À Vaulx Jazz, Jazz à Ouaga, Rock in Opposition, Jazz à Luz…). En 2015-16, Chromb ! est lauréat du dispositif Jazz Migration.

Le nouvel album de Chromb ! est à découvrir et à gagner jusqu’au 02 décembre sur les radios FERAROCK !

+ d’infos