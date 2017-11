CHLOE - Endless Revisions

EMISSION FERAROCK



Chloé a indubitablement emmené toute une génération sur son terrain de jeu de musiques électroniques qui ne se limitent pas à la techno et au club. Elle est compositrice, et composer c’est développer une idée artistique, dont l’électronique décuple les possibles, tout en sachant quand un morceau est terminé. La gageure est de parvenir à conserver cette certitude malgré les doutes qui affleurent au long du processus créatif. C’est précisément de ce questionnement intérieur, de cette contradiction et des décisions qui permettent de la résoudre, que se nourrit Chloé.

Le 3ème album de Chloé, Endless Revisions, paraît sur son label Lumière Noire Records et sa richesse ainsi que sa maturité impressionnent. La pochette en est réalisée par l’artiste Noémie Goudal, dont la dialectique des espaces qu’elle met en jeu entre en résonance avec les mondes sonores de Chloé.

Elle photographie notamment ses propres installations monumentales et évoque le désert, la montagne. La montagne qui a fournit une des phrases qui a marqué Chloé (qui sert de titre à un morceau d’Endless Revisions) : à la question de savoir pourquoi il s’entêtait à escalader l’Everest, l’alpiniste anglais George Mallory répondit « because it’s there » (parce qu’il est là). Une réponse qui pourrait résumer l’appétit qu’a Chloé elle-même pour le monde qui l’entoure.

Le nouvel album de Chloé est à découvrir et à gagner jusqu’au 3 novembre sur les radios FERAROCK !

