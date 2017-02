CHINESE MAN - Shikantaza

5 ans après "Racing with the Sun", Chinese Man revient avec un second album, "Shikantaza". Élaborés entre Marseille, Bombay et le repère ardéchois du groupe, les 16 titres de ce nouvel opus apparaissent comme un retour aux sources du groupe.

Avec ce nouvel album, Chinese Man tisse un lien entre la musique de ses débuts et ses nouvelles inspirations. "Shikantaza" est une invitation au lâcher prise, à saisir le moment présent, un chemin

vers l’éveil qu’il appartient à chacun d’emprunter.

Le nouvel album de Chinese Man est à découvrir et à gagner jusqu’au 17 février sur les radios FERAROCK !

