CHEVALIEN - Sunderground

Chevalien est le murmure ampli é d’un hymne occulte s’élevant des entrailles d’un temple abandonné aux rites païens de droïdes désœuvrés. Hybride, ethnique, épique, tellurique, hantée - la musique de Chevalien associe de façon organique le processus chaotique de la composition et une approche tentaculaire des influences. Parmi celles-ci : kendrick lamar, treha sektori, slipknot, M.i.a, lorn, Manson, Wardruna, gesa elstein, tool, alesia... Palpitations de tambours abyssales, rugissements de Colisée et autres mantras para-religieux libèrent une musique à la précision chirurgicale et à l’énergie viscérale où s’entrechoquent rap déviant et sombre, musiques électroniques éthérées et ambiances apocalyptiques, où les alarmes se mêlent aux cuivres et aux 808 venimeuses. il s’agit de faire parler les contrastes en les collisionnant. Chevalien délivre aujourd’hui ses dernières visions dans un style auto-proclamé bath Music sous la forme d’un nouveau projet : Sunderground.

Hybride, hanté, épique, tellurique, ethnique, autant d’adjectifs qui peuvent qualifier la musique de Chevalien. Son nouvel opus "Sunderground", met un point d’honneur à étendre sa vision et à nous l’offrir comme une version d’orange mécanique consentante. Sans jamais pouvoir détourner les oreilles ou les yeux, la violence et le chaos rencontrent la beauté d’un plan séquence où chaque seconde est cruciale à l’histoire. Les 6 morceaux, comprenant "Heaven Yeah", dont le clip est sorti en automne dernier montrent à quel point Chevalien maitrise le mélange de ses influences rap, metal et électroniques. Accompagné par plusieurs clips et un documentaire tournés aux États- Unis, au Canada et en France, tout est là pour suivre son épopée après les bases fondatrice de son dernier ep "Allrats". Plus mature, plus surprenant et plus expressif encore, "Sunderground" agit comme une claque et nous emmène sous la peau de son créateur jusqu’au plus profond de la terre dont il à été extrait. En live, avec une formation où il est accompagné par ses ombres, un batteur gigantesque ainsi qu’un guitariste aussi froid que précis, Chevalien transcende la scène de son énergie, par le criard de sa voix et un univers tentaculaire comme un hydre prompt à l’auto-décapitation. Ça sent la terre brûlée et on en redemande.

Le nouvel album de Chevalien est à découvrir et à gagner jusqu’au 28 avril sur les radios FERAROCK !

