BOTTLE NEXT - Bad Horses

Depuis 2010, Bottle Next fait une entrée fracassante dans le monde de la musique, mettant au passage un grand coup de pied dans la fourmilière. Un batteur à la frappe missile, associé à un guitariste/chanteur à l’électro-acoustique impertinente : la paire livre un rock sulfureux, mix de métal, de blues, de folk et de progressif où ses deux chevaucheurs de rythmes sculptent à même la note. D’un folk-song à la rock’n roll attitude, Bottle Next est à l’image de ses références et influences aussi vastes qu’improbables : Michael Jackson, Meshuggah, Queens Of The Stone Age, Nine Inch Nails, Fink, Zappa, Pierre Vassiliu ou encore Bjorn Berge. Bottle Next est un duo taillé pour le live ! Le groupe prend toute sa dimension sur scène, c’est puissant, musical et survolté. Le hard-folk implose les frontières sonores. Progressif, ludique... Et tout simplement jouissif... Leur passage sur scène ne laisse personne indifférent !

Depuis sa création, le groupe compte plus d’une centaine de dates dans toute la France et à l’international dont des premières parties et des passages remarqués dans des festivals : Triggerfinger, Lofofora, Zebda, Mass Hysteria, Didier Wampas, No One Is Innoncent, Burning Heads, Les Salles Majestés etc - Festival Rock’n’Poche, Festival les Ingrédients, Festival Le Chien à Plûmes, Musikmesse (All), Mannrock (Belgique), Zikamart Festival (Suisse). En 2013, ils travaillent avec la SMAC Les Abattoirs de Bourgoin Jailleu et en sortent émergents en 2014. Après la sortie d’un CD single en 2011, de deux maxis 5 titres auto-produits en 2012 et 2014, la sortie de clips enregistrés et filmés live, de morceaux exclusifs mixés par Daniel Bergstrand (Meshuggah, Soilwork, In Flames), Bottle Next va sortir son premier album.

Le nouvel album de Bottle Next est à découvrir et à gagner jusqu’au 20 janvier sur les radios FERAROCK !

