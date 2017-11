BOP’S - Bop’s

En plus d’avoir le même sang, il semblerait que la fratrie Bop’s partage aussi le même amour pour les mélodies entêtantes et les spasmes électriques.

D’une comptine surf sous adrénaline à un titre garage noyé de chœurs, il n’y a qu’un pas !

Nourrit au biberon des sixties, les Bop’s ont eu le temps de digérer les harmonies des Beach Boys et la pop des Kinks avant de s’attaquer aux sons tonitruants de Ty Segall et Girl band.

Les trois rennais ne chaument pas ! Depuis maintenant 2 ans, Germain, Oscar et Louis sèment de Brest à Nancy une énergie insolente. Après un premier EP suivi d’un double single « Sing/Cuba », les 3 frangins préparent pour l’automne 2017 leur premier album pour lequel ils partiront en croisade en France, au Royaume-Uni et en Italie.

Labels : Mauvaise Foi Records / Rose Coloured Records

Le nouvel album de Bop’s est à découvrir et à gagner jusqu’au 10 novembre sur les radios FERAROCK !

+ d’infos