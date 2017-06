BISON BISOU - Bodysick

EMISSION FERAROCK



Un an et demi après leur Ep "Regine" qui les a vu sillonner les routes de France, mais aussi de Belgique et des Pays-Bas, Bison Bisou sort "Bodysick", un premier album fulgurant comme une rocket d’amour suintante. Dégageant sur scène toute la puissance d’un mentos dans une bouteille de gini renversée par un enfant saoul de six ans, l’animal électrique élevé au grand air des centrales nucléaires et au vacarme des aciéries post-textiles catalyse avec cet album toutes les perturbations d’un ciel orageux, que l’on contemplerait les pieds dans l’eau, une ampoule à la main. Aussi à l’aise en concert que dans la meilleure boite de nuit de ta ville, Bison Bisou te permet au choix de te désaxer la tête en rythme ou bien de lancer une queuleuleu le doigt bien en l’air, comme s’il fallait mourir demain.

Le nouvel album de Bison Bisou est à découvrir et à gagner jusqu’au 5 mai sur les radios FERAROCK !

