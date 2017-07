BINIC FOLKS BLUES FESTIVAL 2017

28 au 30 Juillet



Cette année encore, les organisateurs proposeront aux festivaliers le meilleur de la scène rock alternative ! Ce n’est pas moins de 34 groupes, venus des quatre coins de la planète rock, qui viendront se produire sur les 3 scènes posées en bord des plages de Bretagne.

Ce qui représente 52 concerts pendant 3 jours et 3 nuits.

Toujours pertinente et audacieuse, la programmation du Binic Folks Blues Festival laisse la part belle aux labels indépendants Beast Records, Voodoo Rhythm Records, Alive Records, In The Red Records, Castle Face Records et leur cortège de musiciens rock, folk, blues, garage...

PROGRAMMATION

► Vendredi 28 Juillet ► 2 MANY LULU’S • SHIFTING SANDS • SIX FT HICK • THOMAS SHEOFFLER JR • LAME • HUMMING BIRD • PIERRE OMER’S SWING REVUE • TIM PRESLEY • DOUBLE CHEESE • THE CUCKOO SISTERS • CASH SAVAGE & THE LAST DRINKS • THE FLASHERS • REIGNING SOUND • MALE GAZE • BIG MOUNTAIN COUNTY • BOYTOY

► Samedi 29 Juillet ► 2 MANY LULU’S • LES VOLFONI • BLIND BUTCHER • SHIFTING SANDS • SIX FT HICK • THE BLUES AGAINST YOUTH • LAME • ESCOBAR • TIM PRESLEY • LOS DOMINADOS • DOUBLE CHEESE • THE CUCKOO SISTERS • DJ CROCODILE • PLASTIC MAN • CASH SAVAGE & THE LAST DRINKS • MEATBODIES • MUSCLE • MALE GAZE • BIG MOUNTAIN COUNTY • BOYTOY

► Dimanche 30 Juillet ► 2 MANY LULU’S • SLEEPER BILL & MISTER TOF • SONNY & THE SUNSETS • BLIND BUTCHER • DR CHAN • SIX FT HICK • GENTLE BEN AND HIS SHIMMERING HANDS • KING KHAN & THE SHRINES • THOMAS SHEOFFLER JR • ESCOBAR • HUMMING BIRD • LOS DOMINADOS • THE CUCKOO SISTERS • DRUIDS OF THE GUE CHARETTE • LE VILLEJUIF UNDERGROUND • CHEAPSTER • PLASTIC MAN • GLORIA • CASH SAVAGE & THE LAST DRINKS

